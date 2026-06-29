בר חבוש בכובע מצחייה, לבוש חולצה ומכנסיים כהים ונושא על גבו תיק, מסתובב הלוך ושוב בתוך החניון התת-קרקעי השקט ברחוב לבונטין בתל אביב. הוא מחזיק בידיו שקיות נשיאה לבנות גדולות, ומתחיל לצעוד בין כלי הרכב החונים, כשהוא בוחן אותם אחד-אחד ומחפש הזדמנות.

בשלב מסוים הוא נעצר ליד רכב לבן מסוג טסלה. הוא מתקרב, מנפץ את חלון המכונית, פורץ פנימה ומרוקן מתוכה רכוש יקר ערך. שניות לאחר מכן, כשהוא נושא עמו את השלל ומנסה להיטמע בחשיכת המתחם, הוא נמלט מהמקום במהירות – מבלי לדעת שכל צעד ושעל שלו תועדו לפרטי פרטים במצלמות האבטחה של המקום.

היום (שני) מסרה המשטרה כי החשוד במעשה, תושב תל אביב בן 42, נעצר והוגש נגדו כתב אישום.

על פי עובדות התיק, בתאריך 14.6.26 לפני כשבועיים, התקבלה תלונה רשמית במשטרת ישראל על אודות הפריצה. מתיעוד מצלמות האבטחה שהגיע לידי החוקרים, ומתפרסם בכתבה זו, נראה החשוד ברגעי הגניבה.

בעקבות הגשת התלונה, פתחו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון בחקירה אינטנסיבית, בשילוב חוקרי הזיהוי הפלילי (מז"פ) של המרחב. במסגרת הפעילות החקירתית, אספו השוטרים וחוקרי המז"פ ממצאים פורנזיים וטכנולוגיים מזירת האירוע.

המעטפת החקירתית והצלבת הממצאים הפורנזיים עם התיעוד הברור ממצלמות האבטחה, הובילו לזיהויו המוחלט של החשוד, תושב העיר בן 42. עם התקדמות הליכי החקירה, הוצא נגד החשוד צו מעצר משפטי, ושוטרי התחנה איתרו אותו, ביצעו את מעצרו והביאו אותו לחקירה תחת אזהרה בתחנת המשטרה.

עם סיום מלאכת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה אתמול יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום רשמי לבית המשפט נגד החשוד, המייחס לו עבירה של פריצה לרכב בכוונה לגנוב. במקביל להגשת כתב האישום, ומתוך דגש על המאבק המשטרתי העקבי במחוללי פשיעת הרכוש הפוגעים בביטחון הציבור ובממונו, הגישה התביעה המשטרתית גם בקשה להארכת מעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.