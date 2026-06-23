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בזמן שוויליאם שותק: המלך צ'ארלס ישבור שתיקה וירעיד את בריטניה

לראשונה בתולדות בריטניה, המלך צ'ארלס השלישי יפרסם נתון דרמטי שנועד להגביר את השקיפות הציבורית סביב המלוכה (חדשות בעולם)

המלך צ'ארלס השלישי (צילום: שאטרסטוק )

בצעד דרמטי המלך צ'ארלס בן ה-77 הופך לראש המדינה הראשון בבריטניה שיחשוף את פרטי המסים האישיים שלו.

ארמון בקינגהאם הודיע כי המטרה היא להגביר את "הבהירות והנגישות" של הכספים המלכותיים לציבור הרחב.

הנתונים לשנת המס 2024-25 צפויים להתפרסם כבר בשבוע הבא, לצד דוחות פיננסיים נוספים של משק הבית המלכותי.

הכנסותיו הפרטיות של המלך מגוונות וכוללות רווחים מהשקעות, מסחר, וקרנות המיוצרות באחוזותיו הפרטיות בבלמורל ובסנדרינגהאם. אחת הזרועות המשמעותיות ביותר היא דוכסות לנקסטר, תיק נכסים ונדל"ן שהניב למלך הכנסה שנתית של כ-26.8 מיליון פאונד בשנת 2024-25. על פי ההסכמים עם הממשלה, צ'ארלס משלם בהתנדבות מס הכנסה על כל הכנסותיו הפרטיות ומס רווחי הון על נכסיו הרלוונטיים.

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החלטתו של המלך עומדת בניגוד מוחלט להתנהלותו של בנו, הנסיך מוויילס. וויליאם (43), המקבל הכנסה מ"דוכסות קורנוול" (שהניבה כ-23 מיליון פאונד בשנה האחרונה), אמנם משלם מס הכנסה בשיעור הגבוה ביותר, אך סכומי המס המדויקים שהוא משלם נותרים חסויים ואינם מפורסמים לציבור.

דובר הארמון סיכם את המהלך בפשטות: "אנחנו ממשיכים לעבור מודרניזציה ולהתפתח", תוך הדגשה כי מדובר ברצונו המפורש של המלך עצמו. המהלך הזה אינו רק חשבונאי, אלא הצהרה על סדרי עדיפויות חדשים של שירות ציבורי ואחריות במאה ה-21.

בריטניהלונדוןאנגליההמלך צ'ארלסארמון המלכה
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