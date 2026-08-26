אירוע נדיר ומדהים שהתרחש בשמי מינאס ז’ראיס בברזיל תועד במצלמות: מטוס קל תפס אש באוויר, הטייס הפעיל מערכת מצנח חירום ייחודית – וירד בשלום לקרקע.

המטוס, מדגם Cirrus SR22 (רישום PR-VMI, שנת ייצור 2013), המכונה לעיתים “הפרארי של המטוסים הקלים”, המריא בשעה 07:45 בערך מנמל התעופה פמפוליה (Pampulha) בבלו הוריזונטה. היעד: בון דספאשו (Bom Despacho), לצורכי תחזוקה שגרתית (החלפת שמן). על הסיפון היה רק הטייס – גוסטבו מונטאירו קוטו בן 29.

כ-15 דקות לאחר ההמראה, במהלך הטיסה מעל אזור מטאוס למה (Mateus Leme) במרחב המטרופוליני של בלו הוריזונטה, איבד המטוס כוח.

לפי עדות הטייס, הוא ניסה לבצע נהלי חירום, הסיט את המטוס הרחק מעל העיר כדי להימנע מפגיעה באזרחים, וחיפש מקום מתאים לנחיתת חירום. כשראה שהאש מתפשטת, הפעיל את מערכת CAPS – מערכת מצנח בלסטי משולבת בגוף המטוס, המיועדת בדיוק למצבי חירום כאלה. המצנח האדום-לבן נפתח, האט את קצב הירידה של כל המטוס (לא רק של הטייס), והוריד אותו בשקט יחסית לאזור כפרי בדרום סרה אזול.

המטוס נחת, ובמגע עם הקרקע פרצה שריפה גדולה שהשמידה אותו כמעט לחלוטין. הטייס הצליח לצאת בעצמו, תושבים מקומיים סייעו לו, והוא פונה לבית החולים בבלו הוריזונטה. הוא סבל בעיקר משאיפת עשן, קיבל חמצן ונשאר בהשגחה, אך ללא פציעות קשות או שברים. כבר באותו יום או למחרת הוא שוחרר לביתו, והתרגש מהמפגש מחדש עם בנו בן השנתיים.

המטוס היה במצב חוקי מלא, עם תעודת כשירות תקפה עד ספטמבר 2026, וללא הגבלות. לפי נמל התעופה, הטייס לא דיווח על חירום למגדל הפיקוח במהלך הטיסה. מרכז החקירות של חיל האוויר הברזילאי (CENIPA) נקרא לחקור את נסיבות התאונה.

הסרטונים שצולמו על ידי עדים מראים בבירור את המטוס יורד תחת המצנח, עם עשן שחור מאחוריו, ואחר כך את השריפה העזה על הקרקע. זהו אחד המקרים הבולטים שבהם מערכת CAPS של Cirrus הוכיחה את עצמה כמצילת חיים – המצנח לא מיועד לטייס בלבד, אלא מוריד את כל המטוס במהירות מבוקרת.