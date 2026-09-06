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"שאריות של דם רע"

דרמה בגוש המרכז: טרופר יתפצל ויחבור לאיזנקוט, ואיפה איילת שקד?

חילי טרופר צפוי להצטרף לרשימת איזנקוט עם שריונים לשפירא ופרץ • הנדל נותר בחוץ ויבחן ריצה עם גנץ | המהלך מסיר מהפרק חיבור בין איזנקוט לבנט (פוליטי מדיני)

5תגובות
טרופר והנדל באיחוד (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

מפלגת 'בית ציוני' של חבר הכנסת חילי טרופר צפויה להתפרק, כאשר טרופר עצמו צפוי להצטרף לרשימתו של יו"ר מפלגת 'ישר!', ח"כ גדי איזנקוט. לפי המסתמן, המהלך כולל שריונים למספר דמויות נוספות מהמפלגה.

על פי הפרטים שהתקבלו, שירה שפירא תשובץ במקום ריאלי ברשימת איזנקוט, ואליסף פרץ במקום גבולי. איזנקוט צפוי להציג את רשימתו המעודכנת מחר (שני). המהלך מסמן את סיום הדרך המשותפת של טרופר ושותפו יועז הנדל, שהקימו יחד את 'בית ציוני' כמפלגת המילואימניקים.

הנדל, שנותר מחוץ להסכם עם איזנקוט, ייאלץ למצוא מסגרת פוליטית חדשה. על פי הדיווחים, הנדל וח"כ בני גנץ צפויים לבחון אפשרות של ריצה משותפת. במקביל, איילת שקד צפויה להחליט היום (ראשון) אם להצטרף למסגרת זו.

המהלך כמעט ומסיר מהפרק את האפשרות לחיבור פוליטי בין איזנקוט לבין נפתלי בנט, יו"ר מפלגת 'ביחד'. בנט עצמו ממשיך לחזק את רשימתו בדמויות נוספות - בשבועות האחרונים הצטרפו אליו ח"כ איתן גינזבורג מ'כחול לבן', מתי גיל מנכ"ל AION Labs, וניסן זאבי מקיבוץ כפר גלעדי.

גדי איזנקוט (צילום: משה שי/FLASH90)

טרופר, שבעבר הצהיר כי לא ישב בממשלה תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מציב חוק גיוס חובה לכולם כתנאי סף לכל קואליציה עתידית. בריאיון ל'כיכר השבת' לפני כחודש, הבהיר טרופר כי הוא מתנגד להצעת החוק של הנדל לשלילת זכות ההצבעה ממי שלא משרת, ומעדיף סנקציות כלכליות.

איזנקוט, שמפלגתו מתחזקת בסקרים האחרונים, מצוי בימים אלה בסערה ציבורית לאחר שחשף פרטים על אירועי 10 בינואר 2018, יום שבו מטוס F-16 של חיל האוויר הופל. בוועידת ynet טען איזנקוט כי נאלץ לקבל החלטות גורליות ללא ראש הממשלה, שלא הצליח לאתר אותו במשך שעתיים.

בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב: "חברות אמת. יש בינינו כבר למעלה מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים. שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד ובכל מהמקרים בנפרד, אבל תפיסה רעיונית דומה מאוד".

עוד נמסר בהודעה: "בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. לשמחתנו, המפלגה תפסה מקום חשוב ומשמעותי ורבים הצטרפו אליה. עם זאת ואל מול המציאות הפוליטית הסבוכה כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית".

לסיום נכתב: "שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו. מה שחשוב זו השותפות הרעיונית שנותרה בעינה, האמונה שעוד נשתף פעולה גם בשדה הציבורי, וכמובן החברות , שגם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע. זו חברות ארוכת שנים, שהתחילה לפני המסע הפוליטי ותימשך גם הרבה אחרי".
גדי איזנקוטחילי טרופרבחירות 2026

5 תגובות

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5
חחח, לא עובר, אבל בכל זאת רוצה כיסא. צבועים.
חייל
4
הנדל שאמר כאן שהוא לא יישב עם חרדים. אף אחד לא ישב איתו הוא ישב בבית יחד עם אדלשטיין נקמה מתוקה
גדי
3
מפונטזים מסכנים ועלובים
חיים

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