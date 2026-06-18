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הוכרז כ"אייקון"

המבוגר ביותר בעולם: הכירו את הצב ששבר את כל השיאים

ג'ונתן, צב ענק מסיישל בן 194, הוכרז כ"אייקון" גינס לאחר ששבר את שיא הגילאים של בעלי חיים יבשתיים | הוא מתגורר בסנט הלנה מאז 1882 ולפי התיאורים "ממשיך ליהנות מהחיים" (מעניין)

ג'ונתן, הצב ששבר את כל השיאים (צילום: Helena Tourism)

הצב ג'ונתן, הנחשב לבעל החיים היבשתי המבוגר ביותר בעולם, האריך את שיאו לגיל 194 ואף הוכרז כ"אייקון" של ספר השיאים של גינס.

ג'ונתן, צב ענק מאיי סיישל המתגורר באי סנט הלנה שבאוקיינוס האטלנטי, היה כבר צב בוגר כשהגיע לאי בשנת 1882. שנת לידתו מוערכת לכל המאוחר ב-1832, אך חוקרים סבורים כי ייתכן שהוא אף מבוגר יותר.

מושל סנט הלנה, נייג'ל פיליפס, אמר כי ג'ונתן הוא "תושב אהוב של סנט הלנה" וכי הוא "סמל לחוסן המתמשך של האי ולמחויבותו להגנה על הסביבה".

מטפליו סיפרו כי למרות שאיבד את חוש הראייה והריח, ג'ונתן ממשיך לאכול, להשתזף ולהנות. בגינס הסבירו כי תואר ה"אייקון" מוענק ל"קבוצה מצומצמת של שיאנים שהישגיהם חרגו מעבר לתחומם והעניקו השראה לאנשים ברחבי העולם".

ג'ונתן משתייך לתת-מין של צב הענק של איי סיישל, הידוע בשם Seychelles giant tortoise. הצבים הללו יכולים להגיע לאורך של יותר ממטר ולמשקל של מאות קילוגרמים. הם נחשבים לבעלי חיים מאריכי ימים במיוחד.

מחקרשיא גינסשיאבעלי חייםאיי סיישל

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