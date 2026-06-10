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מתיחות שיא במפרץ

לילה של חילופי מהלומות: ארה"ב תקפה במספר גלים באיראן, שהגיבה במתקפות על בסיסים אמריקניים 

לאחר האיום של הנשיא טראמפ לפיו שרה"ב חייבת להגיב להפלת המסוק האמריקני, ארה"ב פתחה בגל תקיפות באיראן, בין היתר לעבר מערכות רדאר והגנה אווירית | איראן הגיבה בתקיפות לעבר בסיסים אמריקניים באזור | טראמפ: "מאמין שתהיה עסקה" (עולם)

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טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

לילה סוער חלף על המזרח התיכון, כאשר ו החליפו תקיפות צבאיות במתיחות שמעלה חששות מפני הסלמה נוספת באזור. כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) ביצעו תקיפות מדויקות נגד מערכי הגנה אווירית איראניים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מכ"ם באזור מצר הורמוז האסטרטגי. ועדיין, הנשיא הבהיר הלילה: "מאמין שעדיין תהיה עסקה".

התקיפות האמריקאיות בוצעו בתגובה להפלת מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י שאירעה שלשום במצר הורמוז. על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, המבצע בוצע באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקני. שני הטייסים שהיו במסוק שרדו ללא פגע.

"כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב השלימו תקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהוראת המפקד העליון בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב אתמול", נמסר בהודעה הרשמית. "המבצע היה תגובה פרופורציונלית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בין-לאומיות החוצות מים אזוריים".

בכיר אמריקני מסר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, ובוושינגטון מעריכים שהן לא יפגעו במשא ומתן לסיום המלחמה. ישראל עודכנה מראש על המבצע, אך לא הייתה מעורבת בו.

איראן השיבה במתקפת טילים

איראן לא איחרה להגיב. משמרות המהפכה הודיעו הלילה כי תקפו את הצי החמישי האמריקני בבחריין באמצעות כטב"מים. מפקד החירום האיראנית ח'אתם אל-אנביאא' הוסיפה כי "חלק מהבסיסים האמריקניים באזור הותקפו בתגובה", כאשר הדיווחים מצביעים על תקיפות גם בבסיסים בירדן ובכוויית.

על פי הדיווחים האיראניים, מגדל תקשורת ושני מאגרי מים באזור סיריק ניזוקו בתקיפות האמריקניות. משמרות המהפכה איימו ב"תגובות חריפות יותר" אם ארה"ב תמשיך בפעולותיה.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כתב בתגובה לתקיפות בפוסט ברשת X: "למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארה"ב בחרה לבחון את הנחישות שלנו. תעזבו את האזור אם אתם רוצים ביטחון". מוקדם יותר אמש, עראקצ'י ניסה להקטין את חומרת הפלת המסוק האמריקני וטען כי "כוחות זרים בקרבת שטחנו נמצאים בסיכון מתמיד עקב טעויות אנוש, תאונות פשוטות, או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת".

כזכור, אמש הכריז הנשיא טראמפ: "זה עתה עודכנתי על ידי הצבא הנהדר שלנו כי אמש האיראנים הפילו אחד ממסוקי האפאצ'י המתוחכמים ביותר שלנו בעת שסייר מעל מצר הורמוז, ארצות הברית חייבת, מכורח הנסיבות, להגיב על התקפה זו".

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טראמפ חולה נפש רציני. חותר לעסקה ומביא את ההרתעה למתחת ל000ר מּ
דוד

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