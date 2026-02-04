כיכר השבת
רגע לפני אישום פלילי

השפלה בקונגרס: הזוג קלינטון נכנעו ויתייצבו לשימוע דרמטי  

הנשיא לשעבר ורעייתו מזכירת המדינה לשעבר ביל והילארי קלינטון צפויים להעיד בפני בית הנבחרים לאחר שזומנו לשימוע | הזוג הנשיאותי סירב בתחילה להתייצב, אולם נאלץ להתקפל לדרישת הרפבוליקנים שאיימו בהליכים פליליים והצבעה על ביזוי הקונגרס נגדם | שעות לפני ההצבעה, הודיעו הזוג קלינטון כי יתייצבו לשימוע שיעסוק בפרשיית אפשטיין וקשריו של קלינטון עימו (חדשות) 

הנשיא לשעבר ביל קלינטון (צילום: שאטרסטוק)

הנשיא לשעבר ביל קלינטון ורעייתו, שרת החוץ לשעבר הילרי קלינטון, הודיעו על הסכמתם להתייצב למתן עדות בפני ועדת הפיקוח של בית הנבחרים האמריקני. ההחלטה התקבלה בעקבות חקירה מתמשכת בנוגע לקשריהם עם העבריין ג'פרי אפשטיין, ועל רקע איום ממשי בהליכים פליליים נגדם.

ההסכמה נמסרה ביום שני בלילה, שעות ספורות לפני שהקונגרס עמד להצביע על החלטה להאשים את השניים בביזוי הקונגרס.

לו הייתה עוברת ההחלטה, היו בני הזוג צפויים לקנסות כספיים משמעותיים ואף לעונשי מאסר במקרה של הרשעה בבית המשפט.

למרות הודעתם, יו"ר ועדת הפיקוח, הרפובליקני ג'יימס קומר, הבהיר כי ההסכם טרם הושלם באופן סופי. קומר ציין כי הוא מוסיף לקדם את הליכי ביזוי הקונגרס עד אשר יקבעו מועדים סופיים וברורים למתן העדות בשבועה.

במשך חודשים ארוכים ניהלו עורכי הדין של בני הזוג מאבק משפטי נגד הזימונים, בטענה כי מדובר בצעד פוליטי בלתי חוקי שנועד להביך אותם.

מכתבים שנשלחו מטעמם בעבר הגדירו את הדרישה לעדות כחריגה מסמכות ופגיעה בהפרדת הרשויות. במשא ומתן האחרון ניסו בני הזוג להציע כי ביל קלינטון יקיים ראיון מוגבל בזמן והילרי קלינטון תסתפק בהצהרה בכתב, אך ההצעה נדחתה על ידי הוועדה. קומר הדגיש כי בני הזוג קלינטון לא יכתיבו את תנאי הזימונים החוקיים.

מנגד, תקף דוברם של בני הזוג, אנחל אורניה, את התנהלות יו"ר הוועדה. לדבריו, בני הזוג ניהלו משא ומתן בתום לב בעוד שקומר פעל ממניעים אחרים. אורניה הוסיף כי הם אמרו תחת שבועה את מה שהם יודעים, אך לטענתו הדבר לא זכה לאוזן קשבת. הוא חתם את דבריו באמירה כי הנשיא לשעבר ומזכירת המדינה לשעבר יהיו שם, והם מצפים לקבוע תקדים שיחול על כולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר