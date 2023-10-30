הנשיא לשעבר ורעייתו מזכירת המדינה לשעבר ביל והילארי קלינטון צפויים להעיד בפני בית הנבחרים לאחר שזומנו לשימוע | הזוג הנשיאותי סירב בתחילה להתייצב, אולם נאלץ להתקפל לדרישת הרפבוליקנים שאיימו בהליכים פליליים והצבעה על ביזוי הקונגרס נגדם | שעות לפני ההצבעה, הודיעו הזוג קלינטון כי יתייצבו לשימוע שיעסוק בפרשיית אפשטיין וקשריו של קלינטון עימו (חדשות)
אתמול בעימות בין טראמפ לקלינטון תקפה קלינטון את טראמפ: "הוא האדם שקרא לנשים נמושות ועוד כל מיני מילות גנאי מיותרות. הוא שטען שהריון גורם אי נוחות למעסיקים" * קלינטון תקפה את טראמפ בנקודה רגישה ולא מדוברת, אולי לא מספיק - היחס לאישה העובדת? (אקטואליה)
פעם לפני הרבה שנים וגם עדיין בשנות ה-120 ראינו כי שלטון ומלוכה זה ככל הנראה משהו שעובר גם בגנים, אב-לבן, סב-לנכד וכו' * בארה"ב זה הודגש במיוחד בשנים האחרונות כאשר משפחת בוש, האב והבן שימשו בנשיאות וכעת קבלו שינוי - קליטון הבעל להילארי האישה, רגע, ומה עם אובמה ומישל? (אקטואליה)
המועמדים הבולטים לנשיאות ארה"ב תוקפים האחד את השני בחריפות. טראמפ האשים את קלינטון בפגיעה בביטחון הלאומי של ארה"ב וטען שהיא המועמדות לנשיאות המושחתת ביותר בתולדות ארה"ב. מכיוונה של קלינטון האשימו את טראמפ בשקרנות וצביעות (חדשות בעולם)
בנאום הבחירות החריף ביותר שלה עד כה, על יחסי החוץ, הזהירה קלינטון שמועמד הרפובליקנים מסוכן ובלתי צפוי: "לטראמפ רעיונות מוזרים, הוא ייקח את ארה"ב לתהומות. פסיכיאטרים צריכים לבדוק את חיבתו לרודנים" (חדשות)
הנשיא לשעבר, ביל קלינטון, נשא נאום המחזק את המדיניות הישראלית במהלך קמפיין הבחירות של רעייתו הילארי קלינטון בניו ג'רזי, ויוצא נגד החמאס: "הם מאד חכמים, חמאס מעמיד את ישראל במצב שאו תגן על עצמה או שתהרוג חפים מפשע" (בעולם)