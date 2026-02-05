ה-RedWolf (הזאב האדום) הוא טיל תקיפה מתקדם ומדויק שפותח במיוחד עבור חיל הנחתים האמריקני (USMC) כחלק מתוכנית ה-Wolf Pack החדשנית. המערכת מסווגת כחימוש משוטט או טיל ארוך טווח, והיא מסוגלת להגיע לטווח מרשים של כ-370 קילומטרים (200 מיילים ימיים), מה שמעניק למסוקי הקרב יכולת תקיפה משמעותית מחוץ לטווח האיום של כוחות האויב.

פיתוח המערכת התבצע במחשכים במשך כעשור על ידי חברת L3Harris Technologies, אחת מחברות הביטחון המובילות בארצות הברית. העסקה לפיתוח והספקת המערכת הוערכה בכ-86.2 מיליון דולר, והיא משקפת את החשיבות האסטרטגית שמייחס חיל הנחתים האמריקני למערכת זו. הסודיות שאפיינה את הפרויקט במשך שנים רבות מעידה על הרגישות הטכנולוגית והמבצעית של המערכת.

היכולות המבצעיות של ה-RedWolf מאפשרות למסוקי התקיפה של חיל הנחתים לבצע משימות מורכבות תוך שמירה על מרחק בטיחות מהאויב. הטווח הארוך של המערכת מעניק יתרון טקטי משמעותי, ומאפשר תקיפת מטרות אסטרטגיות מבלי לחשוף את כלי הטיס והצוותים לסיכון מיותר. זהו שינוי משמעותי ביכולות התקיפה של חיל הנחתים האמריקני.

תוכנית Wolf Pack, שבמסגרתה פותח ה-RedWolf, מייצגת גישה חדשנית לחימה מודרנית. התוכנית מתמקדת בפיתוח מערכות נשק מתקדמות המאפשרות תקיפה מדויקת מטווחים ארוכים, תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות של ניווט, זיהוי מטרות והכוונה. המערכת משלבת יכולות של חימוש משוטט עם ביצועים של טיל תקיפה מתקדם.

המערכת מהווה חלק ממגמה רחבה יותר בצבא האמריקני לפיתוח יכולות תקיפה מרחוק, המאפשרות להשיג יעדים מבצעיים תוך הפחתת הסיכון לכוחות. ה-RedWolf מצטרף למערכות נשק מתקדמות נוספות שפותחו בשנים האחרונות, ומשקף את ההשקעה המתמשכת של ארצות הברית בשמירה על עליונות טכנולוגית בזירה הצבאית.