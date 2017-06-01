תקיפה אמריקאית נגד שלוחות דאעש באפריקה הסתבכה: שלושה טילי "טומהוק" ששוגרו בהוראת הנשיא טראמפ סטו ממסלולם ונחתו במדינת קווארה בניגריה | הטילים לא התפוצצו הודות למנגנוני בטיחות, ובחסדי שמיים האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא אבדות בנפש (בעולם)
הרבנית עדינה בר שלום, בתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל וחברת מועצת הנשים של ש"ס, תוקפת את אלי ישי: "מה שהוא עשה עכשיו זה חוסר נאמנות" • לדבריה: "חוכמה מאוד קטנה לכבד את אבא בתפקיד היושב ראש" • עוד במבזק: ימים גורליים בש"ס, טרגדיה בחסידות ברסלב מסע האדמו"ר מגור • צפו (כיכר TV)
תיעוד מצמרר: מטוס תובלה אמריקני, התרסק זמן קצר לאחר שהמריא מאפגניסטן בדרכו לדובאי. 7 אנשי הצוות ששהו על המטוס - נהרגו במקום. סיבת ההתרסקות עדיין איננה ברורה, אולם גורם בטאליבן הודיע: "אנחנו עומדים מאחורי הפלת המטוס". צפו בקטע הוידאו המתעד את רגע ההתרסקות (בעולם)