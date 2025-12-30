המערכה הבינלאומית נגד ארגוני הטרור באפריקה רשמה בסוף השבוע האחרון תקלה מבצעית חריגה ומדאיגה. במהלך מתקפה אמריקאית רחבת היקף נגד תשתיות של שלוחות המדינה האסלאמית (דאעש) בניגריה, כשלו מספר טילי שיוט מתקדמים בדרכם אל היעד ונחתו בשטחים פתוחים ובסמיכות מסוכנת לבתי מגורים.

התקיפה בוצעה בעקבות הוראה ישירה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במטרה להנחית מכה קשה על קיני הטרור באזור. אולם, כפי שפורסם בכלי התקשורת defence-blog, המציאות בשטח חשפה תמונה של ראשי קרב שלא התפוצצו ושברי טילים הפזורים בקרבת יישובים אזרחיים במדינת קווארה.

חוקרי סכסוכים שניתחו את התמונות מהזירה אישרו כי מדובר בשרידים של טילי "טומהוק" רבי עוצמה. העובדה שראשי הקרב נותרו שלמים על הקרקע מעידה ככל הנראה על כשל טכני שגרם למערכות הבטיחות של הטיל לשתק את מנגנון הפיצוץ ברגע שזוהתה סטייה ממסלול הטיסה. מנגנון זה מנע אסון כבד בנפש, אך הותיר תחמושת חיה ומסוכנת בלב אוכלוסייה אזרחית.

משרד החוץ הניגרי אישר כי הפעולה בוצעה בתיאום עם הממשל האמריקאי, אך בשטח שררה בהלה גדולה. תושבים בעיר אופה דיווחו על קולות נפץ עזים בשעות הערב, וציינו כי נזק נגרם למבנים, בהם בית מלון מקומי. למרות הבהלה והנזק לרכוש, דווח כי לא היו הרוגים באירוע.

השימוש בטילים מסוג זה מדגיש את החשיבות שרואה וושינגטון בבלימת הטרור באפריקה, אך התקרית מעלה שאלות לגבי אמינות המערכות הטכנולוגיות בסביבות מורכבות והסכנה הנשקפת לאזרחים גם כאשר מדובר בחימוש שאמור להיות "מדויק".