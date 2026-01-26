בסוף השבוע פורסם בכלי התקשורת על "פרשה ביטחונית" חדשה שנחקרת בימים אלה וצפויה לגורם "אי נוחות גדולה" בצמרת הביטחונית.

הכתבת לי עייש פרסמה ב'i24news' כי מדובר ב"פרשה ביטחונית חדשה ורגישה שנחקרת בימים האלו במשטרה". לדבריה, אפשר לומר מעט מאוד על הפרשה החדשה, איך היא נוגעת "לאחת מזירות הלחימה המרכזיות של ישראל בשנים האחרונות".

לפי עייש, "לא מדובר בפרשה שולית, וכשתותר לפרסום היא צפויה להסעיר, שלא לומר לטלטל, את מערכת הביטחון". היא הדגישה כי "לפרשה הזו אין קשר לפרשות אחרות מתוקשרות שמתנהלות בימים הללו".

הכתב גיא פלג פרסם ב"אולפן שישי" על הפרשה הביטחונית ואמר כי "מדובר בפרשה רגישה מאוד, שגורמת ועוד תגרום אי נוחות גדולה מאוד בצמרת מערכת הביטחון".

הבוקר, הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, התייחס לפרשה וכתבה: "אין לנו ספק כל שהוא שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון, ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכל מפוברק, על מנת להזיק ל"חשוד" ולמשפחתו".

לדברי הרב זיני, "כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם צדיקים".