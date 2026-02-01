מיליון שעות באוויר: טורף השמיים האירופי שובר שיאים חדשים

בעוד מטוסי ה"חמקן" תופסים את הכותרות, סוס העבודה המרכזי של אירופה מוכיח שהעוצמה האמיתית נמדדת בשטח. פרויקט ה"יורופייטר טייפון" (Eurofighter Typhoon) רשם השבוע הישג חסר תקדים שמהדהד בכל חילות האוויר המובילים בעולם: חציית רף מיליון שעות הטיסה המבצעיות.

מכונת מלחמה ללא הפסקה

הנתונים המרהיבים לא עוצרים בטייסים. מנועי ה-EJ-200 האימתניים, המעניקים למטוס את יכולת התימרון הקטלנית שלו, השלימו כבר למעלה משני מיליון שעות עבודה. לפי דיווח של המגזין הבריטי UK Defense Journal, מדובר בהוכחת בגרות טכנולוגית נדירה למטוס מדור 4.5, המציב אותו כאלטרנטיבה יציבה וקטלנית גם מול מטוסים חדישים ממנו.

האימפריה שמאחורי הכנפיים

היורופייטר הוא לא רק מטוס קרב; הוא מנוע כלכלי אדיר. הקונסורציום המורכב מבריטניה, גרמניה, איטליה וספרד, יצר רשת של כ-100,000 מקומות עבודה ב-400 חברות שונות. יורגה טמריט-הגנהארדט, מבכירי התוכנית, הגדיר את ההישג כ"תוצר של חדשנות בלתי פוסקת".

המבט לעתיד: ייצוא ושדרוגים

עם 769 מטוסים הפועלים כיום בעשרה חילות אוויר, ה"טייפון" ממשיך לעבור שדרוגי מחשוב שהופכים אותו לרלוונטי מתמיד. בזמן שמדינות נוספות לוטשות עיניים לפלטפורמה, ברור כי הניסיון שנצבר במיליון שעות טיסה הוא נכס אסטרטגי שאי אפשר לקנות בכסף.