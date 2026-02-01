החפרפרת של סין: המהנדס שגנב את ה"מוח" של גוגל

בעוד העולם עוקב אחרי פריצות דרך בבינה מלאכותית, בבית המשפט הפדרלי בסן פרנסיסקו נחשף הצד האפל של המרוץ לדומיננטיות טכנולוגית. לינווי (לאון) דינג, מהנדס תוכנה בכיר בגוגל לשעבר, הורשע השבוע בשורה של עבירות ריגול חמורות לאחר שהעביר לסין את "סודות הממלכה" של ענקית החיפוש.

שיטת הפעולה: גניבה מתחת לאף על פי הודעה רשמית של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), דינג פעל במשך קרוב לשנה בצורה מחושבת. בין מאי 2022 לאפריל 2023, הוא העלה למעלה מ-2,000 דפים של מידע קריטי וחסוי לחשבון ה-Cloud האישי שלו. המידע לא כלל רק שורות קוד, אלא את הארכיטקטורה הסודית ביותר של שבבי ה-TPU וה-GPU – אלו שמהווים את ה"מוח" מאחורי מודלי השפה הגדולים של גוגל.

ריגול תעשייתי בגוגל ( צילום: ב"מ )

מעצר הבולשת האמריקאית ( צילום: חשבון ה-FBI הרשמי בסן פרנסיסקו )

חיים כפולים: מנכ"ל בסין, מהנדס בגוגל

התביעה חשפה כי בזמן שדינג קיבל משכורת עתק מגוגל, הוא כיהן בחשאי כמנכ"ל של סטארט-אפ טכנולוגי בסין ויועד לתפקיד בכיר בחברה נוספת. הוא אף הגיש מועמדות לתוכנית ממשלתית סינית, שם הצהיר במפורש על כוונתו: לבנות בסין תשתית מחשוב שתשתווה ליכולות של המערב – על בסיס הטכנולוגיה שגנב.

סוף המשחק: עשרות שנות מאסר

גורמים ב-FBI ציינו כי מדובר בהרשעה ראשונה מסוגה הקשורה ישירות לריגול בתחום ה-AI. דינג, שממתין כעת לגזר דינו, עומד בפני עונש מצטבר שיכול להגיע לעשרות שנים מאחורי סורג ובריח. הפרשה מטלטלת את עמק הסיליקון ומאלצת את ענקיות הטכנולוגיה לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לאבטחת המידע הפנימית שלהן.