מאזן אימה במפרץ

515 ק"מ נגד חמקנים: העין של קטאר שרואה הכל

חיל האוויר הקטארי חתם על עסקת ענק ענקית לאספקת מכ"מים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת החדשה מסוגלת לאתר מטרות חמקניות ונחילי כטב"מים בדיוק חסר תקדים, תוך איחוד כלל חיישני ההגנה תחת מוח דיגיטלי אחד שסורק את השמיים עד 2036  (בעולם)

אימונים מבצעיים של צבא קטאר (צילום: חשבון רשמי משרד ההגנה של קטאר)

בעוד המזרח התיכון סוער סביב איומי הכטב"מים והחימוש המדויק, קטאר מטילה למערכה "קלף מנצח" טכנולוגי. בתערוכת DIMDEX 2026 שננעלה בדוחה, נחשף כי חיל האוויר המקומי רוכש את חזית הטכנולוגיה הצרפתית: מערכות המכ"ם ממשפחת ה-Ground Master, הנחשבות ל"עיניים" המתקדמות ביותר בשוק הביטחוני העולמי.

הבינה המלאכותית בשירות ההגנה

על פי הדיווחים המקצועיים באתר airforce-technology, לא מדובר בעוד מכ"ם סטנדרטי. המערכות החדשות, מדגמי GM200 ו-GM400 Alpha, משלבות טכנולוגיית 4D ואלגוריתמים של בינה מלאכותית (AI) המסוגלים לבצע הפרדה מוחלטת בין מטרות אמת לבין "רעשי רקע" בשמיים. היכולת הזו קריטית במיוחד מול איומים אסימטריים בגובה נמוך, דוגמת רחפני נפץ קטנים המנסים לחמוק מגילוי.

רשת הגנה מאוחדת

הבשורה הגדולה באמת בעסקה היא פלטפורמת ה-SDIP – ארכיטקטורה דיגיטלית מאובטחת המאפשרת לקטאר לאחד את כלל חיישני ההגנה שלה תחת "מוח" מבצעי אחד. מדובר ביכולת שמקצרת את זמן התגובה משניות יקרות לשברירי שנייה, ומעניקה למפקדים תמונת שמיים הוליסטית שאינה תלויה במערכות אמריקאיות בלבד.

החוזה, שנחתם לטווח ארוך, כולל הקמת מרכז תמיכה מקומי שיפעל עד שנת 2036. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להבטיח כי קטאר לא רק תרכוש את הכלים, אלא תהפוך למעצמת ידע עצמאית בתחום הבקרה האווירית, כחלק מחזון 2030 של האמירויות.

