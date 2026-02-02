אימונים של צבא ארה"ב באפריקה - צילום: פיקוד אפריקה של ארה"ב | חשבון רשמי אימונים של צבא ארה"ב באפריקה | צילום: צילום: פיקוד אפריקה של ארה"ב | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:48 אימונים של צבא ארה"ב באפריקה ( צילום: פיקוד אפריקה של ארה"ב | חשבון רשמי )

בעוד שעיני העולם נשואות למפרץ הפרסי, בסיס קטן ומבודד על גבול קניה-סומליה הופך בימים אלו למבצר האסטרטגי החשוב ביותר של ארה"ב באזור.

שדרוג הנדסי בעלות של 70 מיליון דולר הופך את בסיס 'מנדה ביי' ל"נושאת מטוסים" יבשתית – מוצב קדמי שמאפשר לחיל האוויר האמריקני לאגף את איראן מדרום ולשלוט על נתיבי הנפט הקריטיים בעולם. האם וושינגטון מכינה את התשתית לעימות הבא?

כוחות ההגנה של קניה ( צילום: צבא קניה | חשבון רשמי )

הארכת מסלול הטיסה כך שיאפשר פריסה של כלי טיס כבדים, מפציצים אסטרטגיים ומטוסי תובלה מתקדמים. הפיכת הבסיס הקטן למוצב עוצמתי היא הצהרת כוונות ברורה של הפנטגון – קניה היא לא רק בעלת ברית, היא העוגן האמריקני החדש במזרח. יעד אסטרטגי: מצרי הורמוז על הכוונת החשיבות של קניה חורגת הרבה מעבר למלחמה בארגוני "אל-שבאב" או "אל-קאעידה". המיקום הגיאוגרפי של בסיס מנדה ביי מעניק לצבא ארה"ב יתרון טקטי שאין לו תחליף: תגובה מהירה מול איראן: הטווח האווירי מהבסיס מאפשר הגעה מהירה למדינות המפרץ ולמוקדי מתיחות במזרח התיכון. חניקה של נתיבי השיט: אל מול האיומים לחסום את מצרי הורמוז, הנוכחות האווירית בקניה מספקת לאמריקנים יכולת הקרנת כוח גמישה. גשר בין פיקודים: השדרוג הופך את הבסיס לצומת מבצעי המחבר בין AFRICOM (פיקוד אפריקה) לבין CENTCOM (פיקוד המרכז). אף שקניה רחוקה אלפי קילומטרים מטהרן, שדרוג המסלול במנדה ביי מאפשר לארה"ב להקרין כוח ישירות אל מצרי הורמוז. במקרה של עימות, הבסיס הקנייתי יהפוך ל'קרש קפיצה' שיאפשר למטוסי חיל האוויר האמריקני לעקוף את איומי הטילים במפרץ ולסגור על איראן מדרום

אימונים צבאיים באפריקה ( צילום: פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

סגן שר החוץ האמריקני מזהיר: "אל תבחנו אותנו"

בדיווח מיוחד ל-Defense Post, הבהיר סגן שר החוץ האמריקני, כריסטופר לנדאו, כי ארה"ב לא תהסס להשתמש בעוצמתה. "כל גורם שינסה לתקוף את הכוחות האמריקניים ייתקל בתגובה נחרצת", הצהיר לנדאו.

האמריקנים לא שכחו את ההיסטוריה המדממת של 1998 – הפיגועים הקטלניים בשגרירויות בניירובי ובדאר א-סלאם. הנוכחות המוגברת כעת היא סגירת מעגל היסטורית שנועדה להבטיח שטרור כזה לא יחזור על עצמו.

קניה: בעלת הברית החדשה (והבלעדית) של נאט"ו?

המהלך משלים את המעמד הרשמי שקיבלה קניה בתקופת ממשל ביידן: "בעלת ברית מרכזית שאינה חברה בנאט"ו" (MNNA). מעמד זה מעניק לה גישה לנשק מתקדם, לאימונים ולמימון, והופך אותה ל"חומת המגן" של המערב בקרן אפריקה.