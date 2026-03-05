שישה ימים לתוך המבצע ששינה את פני ההיסטוריה, הרמטכ"ל חושף הערב את ממדי ההישג המטלטל: משטר הטרור האיראני נמצא בנקודת השפל הנמוכה בתולדותיו. בנאום ניצחון עוצמתי, תיאר הרמטכ"ל כיצד ב-40 שניות של אש מדויקת וקטלנית נכרת ראש הנחש – עלי חאמנהאי – יחד עם כל צמרת המשטר בטהרן. בעוד חיל האוויר הישראלי והאמריקאי שולטים ללא עוררין בשמי האויב, צה"ל כבר מסמן את היעדים הבאים בתקיפה. איראן מופשטת מיכולותיה, חיזבאללה נכתש בלבנון, והמסר מהקריה מהדהד בכל העולם החופשי: "נרדוף את אויבנו ונשיגם – זוהי רק ההתחלה".

העליונות האווירית: 2,500 תקיפות ונטרול הטילים

לפי נתוני הצבא, המבצע התנהל בדיוק כירורגי מדהים. בתוך 24 שעות בלבד סללו טייסי חיל האוויר את הנתיב הבטוח ללב טהרן, תוך השמדת מרבית מערכות ההגנה האווירית של האיראנים. עד כה הוטלו למעלה מ-6,000 חימושים, שהובילו להשמדת 60% ממשגרי הטילים הבליסטיים – הישג אסטרטגי שהציל אינספור חיים בעורף הישראלי. "כל טיל הוא קטלני, אבל אנחנו מפשיטים אותם מהיכולות שלהם", הבהיר הרמטכ"ל ושיבח את שיתוף הפעולה ההיסטורי עם צבא ארה"ב.

החזית הצפונית: חיסול "פידאא" והעמקת האחיזה בלבנון

במקביל לכתישה באיראן, צה"ל פועל בעוצמה חסרת תקדים מול חיזבאללה. הלילה חוסל ראש מערך האש של הארגון, המכונה "פידאא", מי שהיה אחראי לרצח לוחמי גבעתי ב-2015. הרמטכ"ל חשף כי פקד על הכוחות לנוע קדימה ולהעמיק את קו השליטה בתוך שטח לבנון: "לא יהיו יותר משוואות. היעד הוא פירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיום על תושבי הצפון לצמיתות".