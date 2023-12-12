ישראל במלחמה

הרמטכ"ל חושף כי מנהיג איראן חוסל במכת פתיחה קטלנית תוך שניות. 80% ממערך ההגנה של המשטר הושמד וצה"ל השיג עליונות מוחלטת בשמי איראן. במקביל, כוחות היבשה מעמיקים את האחיזה בדרום לבנון לאחר חיסול בכיר חיזבאללה (צבא וביטחון)
גופותיהם של החטופים עדן זכריה ורס"ב זיו דדו ז"ל הועברו מרצועת עזה לישראל על-ידי צה"ל | בפעולת החילוץ נפלו רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט ורס"ר (במיל') איל מאיר ברקוביץ' ז"ל | חילופי אש לאורך היום בגבול לבנון - חיזבאללה ירה לעבר הגליל העליון, וצה"ל השיב באש ארטילרית | עדכונים שוטפים (חדשות)
הבחירות לרשויות המקומיות היו אמורות להיערך כבר לפני יותר מחודש, אלא שבשל המלחמה הבחירות נדחו, ואמש הודיע שר הפנים על תאריך חדש - בעוד חודשיים. חברת הכנסת וולדיגר, שיגרה מכתב בו העלתה תהיות מוצדקות לגבי התאריך שנקבע (חדשות)
עוצבת הפלדה - אוגדה 162, היא אוגדה משוריינת הפועלת גם בשעות אלו בתוך רצועת עזה | דובר צה"ל מפרסם כעת תיעוד מהלחימה היום; "אנחנו בעומק הרצועה, על שערי עזה", אמר מפקד האוגדה כעת לתקשורת • צפו (צבא וביטחון)
ערוץ התקשורת המסית מקטאר ממשיך לפעול ללא הפרעה בישראל, למרות הצהרות הרהב של הפוליטיקאים שידאגו לסגור אותו. בדיון שנערך היום במליאת הכנסת, הסביר שר התקשורת שלמה קרעי: "ראש הממשלה הנחה לבצע עבודה ביטחונית משפטית שתגביל את שידורי הערוץ. הדבר נמצא לפתחו של שר הביטחון, לאחר הסכמתו שטרם קיבלנו אותה, תובא הבקשה לאישור הקבינט" (חדשות)
תיעוד ב'כיכר השבת': הטרנד החדש בחתונות החרדיות! חרדים בדמות מחבלים שנעצרו כשהם כבולים ועיניהם מכוסות, כשברקע השיר 'מני ממטרה' של השחקן מני צוקרל - שהושמע למחבלי חמאס שנעצרו במשך שעות והפך לויראלי ברשת • צפו (חרדים)
שני לוחמי גבעתי נהרגו בלחימה ברצועת עזה מפגיעת טיל RPG ושני לוחמים נפצעו קשה | מטחי טילים הערב על גוש דן | טנקים רבים של צה"ל נעים ברצועה ומנהלים קרובת עזים | מתקפה נרחבת על שכונת ג'באליה ברצועה שגרמה למכתש ענק | פצוע קשה מפגיעת רקטה באשדוד | מוקדם יותר יורטו טילים ששוגרו מתימן לאילת | חילופי אש גם בגבול הצפון | עדכונים (חדשות)
שורה של חיסולי בכירים ופעילי טרור של חמאס בעזה לאורך היום. בין המחוסלים מי שתכנן יחד עם סינוואר את טבח שמחת תורה הנורא | בשעות הערב - מטחים לעבר המרכז, ללא נפגעים | גלנט קיים מסיבת עיתונאים והשיב לשאלות: "התמרון הקרקע יקרה - וכשהוא יגיע תבינו את העוצמה" | דובר צה"ל התחייב כי בינתיים לא יכניסו דלק לעזה | 'כיכר השבת' עם כל העדכונים (ארץ)
במהלך פעילויות משולבות של אוגדה 162 בהובלת חטיבה 401 וחטיבת גבעתי בימים האחרונים - תקפו טנקים, מסוקי קרב וכלי ארטילריה של צה״ל משגרי נ״ט ועמדות תצפית בהם מחבלים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה | תיעוד (צבא וביטחון)