ראש שקוף וראיית לילה: הכירו את הדג המסתורי -הבארלאיי הפסיפי

דמיינו יצור ימי בעל ראש שקוף כזכוכית, הפותח צוהר ישיר לעולם עיניו המופלאות - כך נראה דג הבארלאיי הפסיפי (Macropinna microstoma), מהמינים הנדירים והמסתוריים שעלו מעומק האוקיינוס לאחר סיורים תת ימיים שערכו מדענים במעמקי האוקיינוס. לגולגולתו השקופה של הבארלאיי תפקיד כפול - מצד אחד היא מגנה על עיניים ייחודיות המוסתרות בתוכה, ומצד שני מאפשרת לדג חדות ראייה מופלאה במעמקי החשיכה.

בכל תנועה זעירה של אור או צל, כשהישרדות היא עניין של רגע, מבנה הראש יוצא הדופן מספק יתרון שאין דומה לו: הגנה מפני עקיצות מדוזות, פסולת נופלת וסכנות פיזיות נוספות, תוך שמירה על כושר ניווט וראייה מרהיבים - הישרדות באחת הסביבות הקשות והמרתקות ביותר בים.

הדג חי בעומקים של עד 1,000 מטרים בצפון הפסיפי, עולם חשוך שבו הביולומינציה - הבזקי אור של יצורים ימיים - הופכת לכלי עיקרי לניווט, תקשורת ואיתור מזון. הבארלאיי הוא בעל גוף קטן, גמיש ואווירודינמי, שמאפשר לו לרחף ולנוע במים בנוחות תוך שמירה על אנרגיה, קריטי במקום בו כל תנועה עלולה להכריע גורל.

אחד מהמאפיינים המרתקים ביותר הוא הקשר שלו למדוזות: הבארלאיי לא צד בעצמו אלא גונב טרף שנתפס בין זרועות המדוזה, כשהשכבה השקופה מגינה על עיניו מעקיצות מסוכנות.

עיני הדג, דמויות צינור ומשקפות ממש כמו זוג משקפות, מסוגלות להסתובב בתוך הגולגולת השקופה. בכך הדג יכול לשנות את זווית הראיה מבלי להזיז את הגוף, לאתר טרף או סכנה שמעליו ועדיין להישאר מוסתר ומשקיף. עדשותיו הירוקות מסננות אור שמש וממקדות אותו בגוונים כחולים-ירוקים של הביולומינציה.

מאפיינים אלו הופכים את הבארלאיי לדוגמה קיצונית לנפלאות הבריאה: שילוב של ראש שקוף, עיניים מסתובבות והעדפות תזונה חכמות. מחקרים שנערכו על ידי מכון המחקר MBARI עם צוללות וצילומי וידאו חשפו את התנהגותו, האנטומיה והסודות של הברנלי, אבל דג המעמקים הזה עדיין נותר מסתורי - חייו, רבייתו ותפקידו האקולוגי עוד מחכים להתגלות.