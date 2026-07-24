מבצע משטרתי נרחב במזרח ירושלים: 2 נעצרו עם זיקוקים מסוכנים

כדור טועה שפגע ברכב חונה בנווה יעקב ( צילום: ללא )

כוחות משטרה ולוחמי מג"ב יצאו הבוקר (שישי) למבצע אכיפה ממוקד במזרח ירושלים והכפרים הסמוכים, במטרה למנוע הפרות סדר ושימוש בזיקוקים מסוכנים. הפעילות, שהחלה משעות הבוקר המוקדמות, התמקדה באזורים שבהם צפויות היו חגיגות בעקבות פרסום תוצאות בחינות הבגרות של הרשות הפלסטינית.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות נערכו מראש למנוע את התדרדרות החגיגות לאלימות ולשימוש בזיקוקים ואמצעי פירוטכניקה מסוכנים. במהלך הפעילות נאלצו השוטרים להתמודד עם מפרי סדר שירו זיקוקים, תוך שימוש באמצעים מבצעיים לרבות טילי גז, על מנת להשיב את הסדר הציבורי.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:22

ירי תועה בשכונת נווה יעקב ( צילום: ללא )

"לא נעבור לסדר היום"

ממשטרת ישראל הובהר כי הארגון לא יאפשר ולא יעבור לסדר היום על אירועים מסוכנים מסוג זה. "כל מי שיבחר להפוך אירוע שמחה לסכנת חיים ממשית, באמצעות ירי, זיקוקים או הפרת הסדר, ייתקל ביד קשה ובתגובה נחושה ובלתי מתפשרת של השוטרים", נמסר מהמשטרה.

כידוע, יום פרסום תוצאות בחינות ה'תאוג'יהי' של הרשות הפלסטינית הפך בשנים האחרונות לאירוע בעייתי מבחינה ביטחונית. החגיגות גולשות לעיתים קרובות לירי חופשי ושימוש בזיקוקים מסוכנים, תוך סיכון ממשי לחיי תושבים.

המשטרה הבהירה כי תמשיך להפעיל את כלל האמצעים המבצעיים, הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשותה כדי לאתר את המעורבים באירועים אלו ולמצות עמם את הדין עד תום.