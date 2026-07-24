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אכיפה נגד מפרי סדר

מבצע משטרתי נרחב במזרח ירושלים: 2 נעצרו עם זיקוקים מסוכנים

כוחות משטרה ומג"ב פעלו משעות הבוקר המוקדמות במזרח העיר • שני חשודים נעצרו בגין החזקה ושימוש בזיקוקים | "לא נעבור לסדר היום על אירועים מסוכנים" (בארץ)

כדור טועה שפגע ברכב חונה בנווה יעקב (צילום: ללא)

כוחות ולוחמי מג"ב יצאו הבוקר (שישי) למבצע אכיפה ממוקד במזרח והכפרים הסמוכים, במטרה למנוע הפרות סדר ושימוש בזיקוקים מסוכנים. הפעילות, שהחלה משעות הבוקר המוקדמות, התמקדה באזורים שבהם צפויות היו חגיגות בעקבות פרסום תוצאות בחינות הבגרות של הרשות הפלסטינית.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות נערכו מראש למנוע את התדרדרות החגיגות לאלימות ולשימוש בזיקוקים ואמצעי פירוטכניקה מסוכנים. במהלך הפעילות נאלצו השוטרים להתמודד עם מפרי סדר שירו זיקוקים, תוך שימוש באמצעים מבצעיים לרבות טילי גז, על מנת להשיב את הסדר הציבורי.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במקביל לטיפול בהפרות הסדר, בוצעה אכיפה נגד רכבים שבהם זוהה שימוש באמצעים פירוטכניים. הכוחות פעלו בנחישות מול המתפרעים, תוך הקפדה על מניעת סיכון לציבור ולכוחות הביטחון.

בסיום הפעילות נעצרו שני חשודים, בני 24 ו-17, תושבי מזרח ירושלים, בחשד להחזקה ושימוש בזיקוקים. החשודים נלקחו לחקירה, והמוצגים שנתפסו הועברו לטיפול נוסף.

ירי תועה בשכונת נווה יעקב (צילום: ללא)

"לא נעבור לסדר היום"

ממשטרת ישראל הובהר כי הארגון לא יאפשר ולא יעבור לסדר היום על אירועים מסוכנים מסוג זה. "כל מי שיבחר להפוך אירוע שמחה לסכנת חיים ממשית, באמצעות ירי, זיקוקים או הפרת הסדר, ייתקל ביד קשה ובתגובה נחושה ובלתי מתפשרת של השוטרים", נמסר מהמשטרה.

כידוע, יום פרסום תוצאות בחינות ה'תאוג'יהי' של הרשות הפלסטינית הפך בשנים האחרונות לאירוע בעייתי מבחינה ביטחונית. החגיגות גולשות לעיתים קרובות לירי חופשי ושימוש בזיקוקים מסוכנים, תוך סיכון ממשי לחיי תושבים.

המשטרה הבהירה כי תמשיך להפעיל את כלל האמצעים המבצעיים, הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשותה כדי לאתר את המעורבים באירועים אלו ולמצות עמם את הדין עד תום.

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