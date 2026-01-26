כיכר השבת
גל קור היסטורי

סופת שלגים קיצונית מכה בארה"ב: שבעה נהרגו, מאות אלפים ללא חשמל ואלפי טיסות בוטלו

סופת שלגים חריגה הכתה באזורים נרחבים בארצות-הברית, וגבתה עד כה שבעה הרוגים ומאות אלפים ללא חשמל | המשמר הלאומי נפרס באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד | בדרום ארה"ב נרשמו טמפרטורות הנמוכות בכ-20 מעלות מהממוצע העונתי | אלפי טיסות בוטלו בעקבות מזג האוויר החריג (חדשות, בעולם) 

המשמר הלאומי נפרס (צילום: צבא ארה"ב)

לפחות שבעה הרוגים ומאות אלפים ללא חשמל בסופת חורף קיצונית שהיכתה ב.

מצור ארקטי משתק חלקים נרחבים מארצות הברית עם טמפרטורות קיצוניות, שיבושי תעופה המוניים והכרזת מצב חירום ב-25 מדינות.

לפחות שבעה בני אדם קיפחו את חייהם ביממה האחרונה כתוצאה מסופת חורף קטלנית המכה בארצות הברית.

הסופה, שהביאה לניתוק אספקת החשמל ליותר מ-800,000 בתי אב, משפיעה על כ-180 מיליון תושבים מטקסס ועד ניו אינגלנד. שירות מזג האוויר הלאומי הגדיר את התנאים "מסכני חיים", כאשר השלג והקרח צפויים להישאר על הקרקע למשך ימים ארוכים ולעכב את פעולות השיקום.

מצב חירום הוכרז בכמעט מחצית ממדינות ארצות הברית ובבירה וושינגטון, שם תיארה ראש העירייה מוריאל באוזר את האירוע כסופת השלג המשמעותית ביותר בעשור האחרון. בשל התנאים הקיצוניים בוטלו למעלה מ-11,000 טיסות, נסגרו צירים מרכזיים ומוסדות חינוך, ואף הסנאט האמריקאי נאלץ לבטל הצבעה שתוכננה להערב.

מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, קראה לתושבים להימנע מיציאה מהבתים ומנסיעה בכבישים. "זהו המצור הארקטי הקר ביותר שראינו מזה שנים, התנאים מסוכנים ומקפיאי עצמות", דברי הוקול.

טקסס מושלגת (רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק ציין כי חמישה בני אדם מתו בעיר במהלך השבת, אולם נסיבות מותם המדויקות טרם נקבעו באופן רשמי.

בדרום ארצות הברית נרשמו טמפרטורות הנמוכות בכ-20 מעלות מהממוצע העונתי. בלואיזיאנה אישרו רשויות הבריאות כי שני גברים מתו כתוצאה מהיפותרמיה, ומקרים דומים דווחו בטקסס ובקנזס. בטנסי נרשמו שלושה מקרי מוות נוספים הקשורים לנזקי הסופה. מושל קנטקי, אנדי בשיר, התייחס להצטברות הקרח במדינתו וציין כי המצב חמור מהתחזיות המוקדמות בשל הנזק הפוטנציאלי לקווי חשמל ועצי תשתיות.

הסופה הקיצונית נוצרה בעקבות היחלשות ה"מערבולת הפולארית", שגרמה לאוויר ארקטי קר לחדור דרומה ולהתנגש באוויר מתון יותר. המטאורולוגים מעריכים כי גל הקור יימשך אל תוך חודש פברואר. גם בקנדה השכנה נרשמו שיבושים קשים ושלג כבד, בדגש על מחוז אונטריו שבו צפויה הצטברות של עד 30 סנטימטרים של שלג.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

