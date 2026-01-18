בעוד בישראל אנו מתרגשים מדי שנה מכמה פתיתים של שלג, רוסיה חווה את אחד החורפים הקשים והקיצוניים ביותר. ובעיקר בחצי האי קמצ'אטקה.

מה שהחל כסערה חורפית הפך למציאות אפוקליפטית, כאשר שכונות שלמות נקברות תחת הררי שלג אדירים, המגיעים במקומות מסוימים עד לגובה הקומה הרביעית ואף החמישית. נראה כאילו כל השלג של רוסיה כולה החליט לצנוח על חצי האי המרוחק, והפך את חיי התושבים למאבק הישרדות יומיומי.

הסופה הדרמטית כבר גבתה קורבנות בנפש. שני גברים, בני 60 ו-63, קיפחו את חייהם לאחר שגושי שלג וקרח עצומים קרסו מגגות בניינים ומחצו אותם למוות. השר לענייני חירום של האזור, סרגיי לבדב, פנה לציבור באזהרה דחופה להיזהר מערימות השלג המצטברות על הגגות, במיוחד לאור עליית הטמפרטורות שגורמת לשלג להחליק ולהפוך למלכודת מוות.