בעוד בישראל אנו מתרגשים מדי שנה מכמה פתיתים של שלג, רוסיה חווה את אחד החורפים הקשים והקיצוניים ביותר. ובעיקר בחצי האי קמצ'אטקה.
מה שהחל כסערה חורפית הפך למציאות אפוקליפטית, כאשר שכונות שלמות נקברות תחת הררי שלג אדירים, המגיעים במקומות מסוימים עד לגובה הקומה הרביעית ואף החמישית. נראה כאילו כל השלג של רוסיה כולה החליט לצנוח על חצי האי המרוחק, והפך את חיי התושבים למאבק הישרדות יומיומי.
הסופה הדרמטית כבר גבתה קורבנות בנפש. שני גברים, בני 60 ו-63, קיפחו את חייהם לאחר שגושי שלג וקרח עצומים קרסו מגגות בניינים ומחצו אותם למוות. השר לענייני חירום של האזור, סרגיי לבדב, פנה לציבור באזהרה דחופה להיזהר מערימות השלג המצטברות על הגגות, במיוחד לאור עליית הטמפרטורות שגורמת לשלג להחליק ולהפוך למלכודת מוות.
בבירת המחוז, פטרופבלובסק-קמצ'טסקי, החיים נעצרו מלכת. הוכרז מצב חירום, בתי הספר נסגרו, והתחבורה הציבורית הושבתה כליל. התמונות המגיעות מהשטח נראות כלקוחות מסרט אסונות: צוותי חילוץ נאלצים לחפור מנהרות עמוקות בתוך ערימות שלג בגובה של מספר מטרים כדי להגיע לקשישים הלכודים בבתיהם ללא יכולת לצאת.
במקרה קיצוני אחד, נאלצו פרמדיקים לשאת חולה על כפיהם לאורך כמעט קילומטר בתוך השלג הטובעני כדי להגיע לאמבולנס שלא יכול היה להתקרב.
לא מדובר רק בכמות השלג שנמדדה בשיא של משקעים בפחות מ-24 שעות אלא גם ברוחות בעוצמת הוריקן. הרוחות העזות ניפצו חלונות בבנייני מגורים, גרמו נזק כבד לכלי רכב ואף תלשו גג שלם של בית פרטי. כדי לאפשר תנועה מינימלית, הרשויות גייסו משאיות שטח המשמשות כ"מוניות מאולתרות" עבור התושבים.
הסיוט רחוק מלהסתיים. בזמן שהתושבים מנסים להתאושש מהסופה שכיסתה 60% מממוצע השלג החודשי בתוך ימים ספורים, החזאים כבר מזהירים מפני ציקלון נוסף שצפוי להכות באזור ולהוסיף עוד שכבות של לבן על ערי הבוץ והקרח. קמצ'אטקה נותרה כעת מנותקת, וממתינה בחרדה למכה הבאה.
