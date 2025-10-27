כיכר השבת
מתיחה אוקראינית?

כדור אש ירוק ומסתורי ריחף מעל מוסקבה |  צפו בתיעוד המרהיב

שמי מוסקבה הוארו לפנות בוקר באור ירוק מסתורי: עצם זוהר נע במהירות מעל הבירה הרוסית, התפרק לניצוצות והותיר אחריו שובל של תהיות (חדשות בעולם)

כדור האש הבוקר במוסקבה (צילום: רשתות חברתיות )

היום (שני) לפנות בוקר, תושבים ונוסעים ברחבי צפו במחזה שמימי עוצר נשימה. מצלמות אבטחה ותיעוד של עוברי אורח לכדו עצם זוהר בצבע ירוק בוהק, שנע במהירות בשמי הבירה הרוסית רגע לפני עלות השחר, והאיר את החושך לרגע קצר כאילו היה יום.

העצם המסתורי התפרק תוך שניות לניצוצות, תופעה התואמת להתנהגות אופיינית של כדור אש מטאורי, הנובעת מחיכוך עז עם האטמוספרה.

על אף שההערכה הראשונית היא כי מדובר במטאור קטן שנשרף באטמוספרה ולא סיכן את הציבור, המראה יוצא הדופן עורר תגובות נלהבות ובלבול רב ברשתות החברתיות. גולשים תהו אם מדובר במטאור, בלוויין מתפרק או אולי במשהו מסתורי אף יותר.

האירוע הזכיר לרבים את מטאור צ'ליאבינסק מ־2013, שפגע גם הוא ברוסיה וגרם לנזק ולמאות פצועים. אף שבמקרה הנוכחי לא דווח על נזק.

העיתוי הדרמטי של התופעה בעיצומן של מתיחויות גיאופוליטיות גוברות , מעורר גם שיקולים ביטחוניים: מומחים מזהירים כי אירוע טבע כזה עלול להתפרש בטעות כפעולה עוינת בעיתים רגישים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר