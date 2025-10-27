כדור אש ירוק ומסתורי ריחף מעל מוסקבה |  צפו בתיעוד המרהיב

היום (שני) לפנות בוקר, תושבים ונוסעים ברחבי מוסקבה צפו במחזה שמימי עוצר נשימה. מצלמות אבטחה ותיעוד של עוברי אורח לכדו עצם זוהר בצבע ירוק בוהק, שנע במהירות בשמי הבירה הרוסית רגע לפני עלות השחר, והאיר את החושך לרגע קצר כאילו היה יום.

העצם המסתורי התפרק תוך שניות לניצוצות, תופעה התואמת להתנהגות אופיינית של כדור אש מטאורי, הנובעת מחיכוך עז עם האטמוספרה.

על אף שההערכה הראשונית היא כי מדובר במטאור קטן שנשרף באטמוספרה ולא סיכן את הציבור, המראה יוצא הדופן עורר תגובות נלהבות ובלבול רב ברשתות החברתיות. גולשים תהו אם מדובר במטאור, בלוויין מתפרק או אולי במשהו מסתורי אף יותר.

האירוע הזכיר לרבים את מטאור צ'ליאבינסק מ־2013, שפגע גם הוא ברוסיה וגרם לנזק ולמאות פצועים. אף שבמקרה הנוכחי לא דווח על נזק.

העיתוי הדרמטי של התופעה בעיצומן של מתיחויות גיאופוליטיות גוברות , מעורר גם שיקולים ביטחוניים: מומחים מזהירים כי אירוע טבע כזה עלול להתפרש בטעות כפעולה עוינת בעיתים רגישים.