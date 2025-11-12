כיכר השבת
משעשע: על מה התקוטטו ילד בן 4 ונוסע מבוגר בזמן הטיסה? צפו בתיעוד הוויראלי

סרטון של נוסע מבוגר שמתקוטט עם ילד בן 4 על החלון במטוס הפך ויראלי, ועורר ויכוח סוער ברשת על נימוסי התנהגות בחברות תעופה | הסרטון, שפורסם ב-X, מראה את הילד בן ה-4 מושיט יד שוב ושוב ממושבו כדי לדחוף את התריס לחלון למעלה (תעופה)

המריבה על החלון (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

סרטון משעשע מתקרית בטיסה הפך לוויראלי במיוחד. בתיעוד נראה נוסע מבוגר אוחז פיזית בתריס החלון שלו בזמן שילד בן 4 מנסה להרים אותו. על הסרטון נכתב: "הוא היה צריך להילחם עם ילד בן 4 כדי לשמור על החלון פתוח במהלך הטיסה". הסרטון עורר ויכוח סוער ברשת על הורות וכללי התנהגות במטוס.

בסרטון שהגיע ללמעלה מ-514,000 צפיות ששותף ברשת ה-X, הנוסע מראה יד זעירה המושטת בצד מושב הפעוט כדי לפתוח את חלון המטוס. הנוסע מחזיק את תריס החלון בזמן שהילד נאנח בתסכול ומנסה למשוך את ידו של האיש מלשונית התריס. הילד אפילו מושיט יד מאחורי מושבו, מנסה לנתק את האוזניות של האיש, וחוסם את מסך הטלוויזיה של האיש בזמן שהוא צופה בסרט.

הסרטון עורר גל תגובות ברשת; "אם אתם לא יכולים לשמור על ילדכם בתור במטוס אל תטוסו", העיר גולש אחד. "זו אשמת ההורים!! זו עבודתם של ההורים ללמד את ילדיהם נימוסים ואיך להתנהג במרחבים ציבוריים. אם לא עשיתם זאת, אולי אתם צריכים גם כמה שיעורים בנימוסים", כותב גולש נוסף.

עם זאת, גולשים אחרים הזדהו עם רצונו של הילד לראות את הנוף מהחלון של המטוס. "אנשים שרוצים לסגור את החלון הם האנשים מהסוג הגרוע ביותר... מאוד חסרי התחשבות. רק בגלל שאתה לא נהנה מדברים יפים, זה לא אומר שאתה צריך לגרום לכולם לסבול. עצוב מכל הבחינות לשני הצדדים", כותב אחד מהם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

