אופס הפתעה על המסלול: זו הסיבה שהמטוס נתקע לפתע באמצע הנחיתה | תיעוד מטוס מדגם איירבוס A320neo (HK-5390) של חברת התעופה הקולומביאנית 'Avianca' נתקע אמש בשדה התעופה קמילו דאזה בקוקוטה, כאשר גלגלי המטוס נפלו לבור באמצע המסלול לאחר הנחיתה | המטוס, שטס בקו בוגוטה - קוקוטה, נעצר על המסלול ולא היה מסוגל לנוע קדימה עקב שקיעת הגלגלים | תיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 14:28