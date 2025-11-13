אופס
הפתעה על המסלול: זו הסיבה שהמטוס נתקע לפתע באמצע הנחיתה | תיעוד
מטוס מדגם איירבוס A320neo (HK-5390) של חברת התעופה הקולומביאנית 'Avianca' נתקע אמש בשדה התעופה קמילו דאזה בקוקוטה, כאשר גלגלי המטוס נפלו לבור באמצע המסלול לאחר הנחיתה | המטוס, שטס בקו בוגוטה - קוקוטה, נעצר על המסלול ולא היה מסוגל לנוע קדימה עקב שקיעת הגלגלים | תיעוד (תעופה)
