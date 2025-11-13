ב-8 בנובמבר, פקידי מכס בנמל התעופה של פרנקפורט שבדקו את המזוודות של נוסעים מקזחסטן, עצרו נוסע שעבר ב'מסלול הירוק' (שבו עוברים הנוסעים ש'אין להם על מה להצהיר'), וגילו לתדהמתם בתיק שלו שקית בגדים שחורה שהכילה פרוות זאב שהפכה לשטיח.

על פי הודעת המכס, האיש לא הציג את המסמכים הדרושים על פי חוק הגנת בעלי חיים. בשל כך פרוות הזאב הוחרמה, והנוסע עומד בפני קנס בגין הפרת תקנות הגנת בעלי חיים.

"במיוחד בנמל התעופה של פרנקפורט, מוקד משיכה עם טיסות ישירות מכל רחבי העולם, שימור בעלי החיים הוא תמיד נושא מרכזי", אומר דובר משרד המכס של פרנקפורט.

"עם זאת, לא תמיד מדובר רק בסוחרים חסרי מצפון; מזכרות בלתי חוקיות מובאות לעתים קרובות בחזרה על ידי נוסעים, לעתים קרובות מתוך בורות. ההשלכות עבור המעורבים אינן נעימות, והנזק לטבע בלתי הפיך. בכל מקרה, קנסות והחרמת בעל החיים או הצמח המוגן תמיד אפשריים".