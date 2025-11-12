חברות התעופה האמריקניות יונייטד איירליינס ודלתא איירליינס ניצבות בפני תביעה ייצוגית, לאחר שנוסעים מאשימים אותה במכירת מושבי חלון ללא חלונות. היום (רביעי) הגישה יונייטד איירליינס את תגובתה, בה היא טענה כי "תיוג מושב כ"חלון" מתייחס רק למיקומו לאורך דופן המטוס, ולא מהווה ערובה לנוף חיצוני".

חברת התעופה האמריקנית הצהירה כי הנוסעים לא יכלו לפרש באופן סביר את המילה "חלון" כהבטחה חוזית "לראות נוף".

המסמכים שהוגשו על ידי יונייטד ציטטו פסקי דין קודמים המגבילים נוסעים מלהגיש תביעות בגין הפרת חוזה הקשורות לתשלומי מושבים ותוספות, המוסדרים במסגרת חוק התעופה הפדרלי.

התלונות, שהוגשו באוגוסט האחרון בניו יורק ובקליפורניה בנפרד, טוענות להטעיה פרסומית ולהפרת זכויות הנוסעים. לפיהן, חברות התעופה לא גילו בעת התשלום שמושבי חלון מסוימים אינם כוללים חלון. התיק נגד דלתא איירלינס הוגש בבית המשפט הפדרלי בברוקלין וביקש פיצויים על סך מיליונים של דולרים.

עורך הדין קרטר גרינבאום, המייצג את התובעים, מתח ביקורת על עמדת יונייטד כמטעה וסותרת את ציפיותיהם הסבירות של הנוסעים.

הוא טען כי נוסעים שילמו תוספת תשלום על סמך ההנחה ש"מושבים עם חלון" מספקים נוף חיצוני - דבר שרבים מעריכים כדי להקל על חרדה, להפחית בחילה בנסיעות או פשוט ליהנות מהנוף.

בתביעה נטען כי יותר ממיליון נוסעים שילמו יחד מיליוני דולרים עבור מושבים אלה, רק כדי למצוא את עצמם מול קיר מוצק של תא הנוסעים. התובעים טוענים כי היו בוחרים מושבים אחרים או לא משלמים תוספת אילו היעדר חלונות היה מודגש מראש.