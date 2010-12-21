עוד כתבות על שמשה:

טיסה שגרתית של אמריקן איירליינס שהייתה בדרכה לוושינגטון, נאלצה לסטות ממסלולה עקב שמשה סדוקה בתא הטייס, כל הנוסעים הועברו למטוס אחר | על פי בקרת התנועה האווירית, רק השכבה החיצונית של השמשה הקדמית נסדקה, בעוד שהפנימית נותרה שלמה, תוך שמירה על לחץ אווירי בתא הנוסעים (תעופה)
אחרי תקופה של שקט יחסי, אלמוני ניפץ אמש את חלון הראווה של חנות "אור החיים" במאה שערים. היסטוריה של התנכלויות מצד הסיקרקים. חנות הספרים עומדת במוקד מאבקם של הסקריקים שמעת לעת מתנכלים לרשת הספרים החרדית. למה? כי בגללה מגיעים למאה שערים תיירים רבים, מה שמפר את הצביון החרדי של השכונה