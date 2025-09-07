ברקע הסכסוך המתוקשר של הנסיך עם משפחת המלוכה, בנו של המלך הארי הגיע בסוף השבוע לבריטניה לראשונה מזה 20 חודשים.

מדובר בנסיעה נדירה של הארי למולדת, שכן מאז הסתכסך עם בית המלוכה ממעיט הנסיך לשוב הביתה, ומעדיף לנהל חיים פרטיים בארצות הברית עם רעייתו, הנסיכה לשעבר מייגן מרקל.

הנסיך בן ה-40 מבקר בממלכה לרגל יום השנה למותה של אמו המלכה המנוחה, וצפוי להשתתף גם באירוע צדקה במסגרת ארגון בו הוא תומך מזה שנים.

פרשנים מלכותיים והתקשורת בבריטניה בכלל עוסקת כעת בשאלה אם צפוי להיפגש עם אביו בן ה-76 החולה כידוע במחלת הסרטן, בזמן שמצבו הבריאותי האמיתי לא ידוע לציבור הרחב.

"יש דיבורים, דיבורים הולכים וגוברים, שהוא עשוי להיפגש עם אביו", אמר אחד המומחים למשפחת המלוכה.

המומחה הוסיף: "אני חושב שבכל פעם שהנסיך הארי מתקרב או קרוב יחסית לאביו, והם יכולים להיות באותה מדינה, יהיו דיבורים על כך שהם עשויים להיפגש", לפי ציטוט ב'רויטרס'.

דובר בית המלוכה ודוברו האישי של הנסיך הארי סירבו שניהם להתייחס לשאלה אם הפגישה אכן תתקיים.

בחודש מאי האחרון אמר הנסיך הארי כי הוא רוצה להתפייס עם משפחתו ובעיקר עם אביו המלך.

"כמובן שחלק מבני משפחתי לעולם לא יסלחו לי על כתיבת הספר. כמובן שהם לעולם לא יסלחו לי על הרבה דברים. אבל אתם יודעים... הייתי שמח להתפייס עם משפחתי... אין טעם להמשיך להילחם יותר. והחיים יקרים", אמר.

"אני לא יודע כמה זמן עוד נשאר לאבא שלי. הוא לא מדבר איתי בגלל עניין האבטחה הזה, אבל יהיה נחמד להתפייס."