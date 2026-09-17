"אנחנו נפרדים מבריטניה": הכפר האנגלי שהכריז על עצמאות 

בכפר אנגלי קטן התקיימה השבוע הצבעה יוצאת דופן: 285 תושבים הצביעו בעד פרישה סמלית מהממלכה המאוחדת, לעומת 26 שהתנגדו. מדובר במשאל עם שאינו מחייב מבחינה חוקית, אך תוצאותיו עוררו תשומת לב רבה ברחבי בריטניה.

הסיבה להצבעה נמצאת במרחק של פחות מקילומטר מהכפר פידינגטון, שבו מתגוררים כ־350 בני אדם. הממשלה מתכננת להשתמש בבסיס צבאי לשעבר באזור כדי לשכן עד 1,200 מבקשי מקלט גברים.

יו"ר מועצת הכפר, טים מקנאלי, אמר לאחר התוצאות כי "העברנו מסר מוחלט, לא רק לאזור ולא רק למדינה, אלא לעולם". לדבריו, הכפר ייקרא מעתה באופן סמלי "נסיכות פידינגטון".

התושבים המתנגדים לתוכנית העלו חששות בנוגע לביטחון, לפשיעה ולהשפעה האפשרית על מחירי הבתים באזור האמיד. מנגד, הממשלה טוענת כי המתחם תוכנן כך שיהיה ברובו עצמאי, כדי לצמצם את ההשפעה על הקהילה המקומית.

חלק מהקמפיין עורר גם ביקורת, לאחר שתומכים השוו את המאבק נגד שיכון מבקשי המקלט לקרב על בריטניה מול גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה.

ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם אמר כי הוא מבין את עוצמת התחושות באזור ויבחן את הטענות שהועלו במשאל, אך הדגיש כי הממשלה זקוקה לתוכנית הוגנת שתפזר את נטל קליטת המגיעים החדשים ברחבי המדינה.