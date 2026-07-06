מאמצי החילוץ בזירה בוונצאולה ( צילום: משרד הפנים הצרפתי / ההגנה האזרחית )

מניין ההרוגים באסון רעידת האדמה הכפולה שפקדה את צפון ונצואלה בסוף חודש יוני עלה ל-3,342 בני אדם, כך על פי הדיווח הרשמי שפורסם היום (רביעי). המספרים הקשים ממשיכים לטפס מדי יום, כאשר צוותי החילוץ הבינלאומיים ממשיכים לסרוק את ההריסות באזורי החוף הצפוניים.

על פי הנתונים המעודכנים, מספר הפצועים עומד כעת על 16,740 בני אדם בדרגות פציעה שונות. מספר האזרחים שנותרו ללא קורת גג כתוצאה מהרס המבנים הגיע ל-17,345 תושבים, כאשר רבים מהם שוהים במחנות זמניים או ברחובות מחשש מרעידות משנה. רעידות האדמה בעוצמה של 7.2 ו-7.5, שהתרחשו בהפרש של דקות בודדות ביום רביעי, 24 ביוני, הותירו מאחוריהן הרס נרחב במדינת לה גואירה. על פי נתוני הסקר הגיאולוגי האמריקאי, כ-58,870 מבנים נהרסו או ניזוקו באופן משמעותי, כאשר הנזק הכבד ביותר נרשם באזורי החוף הצפוניים. הנשיאה בפועל דלסי רודריגז הגדירה את האירוע כ"קטסטרופה טבעית אכזרית ביותר" בתולדות ונצואלה. בעוד צוותי החילוץ הבינלאומיים ממשיכים במאמצים, גורמים באו"ם מזהירים כי מספר הקורבנות צפוי להמשיך ולעלות בימים הקרובים.

נסיונות החילוץ באתרי ההרס - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א נסיונות החילוץ באתרי ההרס | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:14

משבר הומניטרי מתעצם

המצב בשטח מוגדר כקשה ביותר. למעלה מ-12,800 תושבים מוגדרים כעת כעקורים, לאחר שבתיהם נהרסו או ניזוקו באופן קשה. רבים מהם ישנים ברחובות או במחנות זמניים, כשעצביהם מתוחים עד הקצה מחשש מרעידות משנה שממשיכים לפקוד את האזור.

ג'ניפר מורנו קניזאלס מהאו"ם ציינה כי "בכל יום מספר הקורבנות ממשיך לעלות". המצב מוחמר בשל תשתיות חשמל רעועות שקורסות שוב ושוב, מה שמקשה על מאמצי החילוץ בשעות הלילה.