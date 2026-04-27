במהלך סוף השבוע האחרון, מאלי נכנסה לסחרור ביטחוני שלא נראה כמותו מאז 2012. במבצע צבאי נרחב ומתואם, הצליחו כוחות המורדים להכות בו-זמנית במוקדי כוח אסטרטגיים מקצה המדינה ועד קצה, מהעיר קידאל שבצפון הקיצוני ועד לפרברי הבירה במקו שבדרום.

מספר עצום של טרוריסטים של אל-קאעידה במאלי (JNIM) מציף את העיר סווארה. העיר, המונה 40,000 תושבים, ממוקמת 10 ק"מ מהעיר הגדולה יותר מופטי (70,000 תושבים).

בלב האירועים עומד מותו של שר ההגנה של מאלי, הגנרל סאדיו קמרה. קמרה, שהיה דמות מפתח בחונטה הצבאית והאחראי הראשי על הקשרים הביטחוניים עם רוסיה, נהרג בפיצוץ משאית תופת שחדרה לביתו בפרבר קאטי, סמוך לבירה. הממשלה אישרה כי הוא מת מפצעיו בבית החולים לאחר חילופי אש קשים.

כוחות בדלנים טוארגים (FLA) כבשו את ארמון המושל בקידאל לאחר שכבשו את העיר

אל-קאעידה במאלי (JNIM) ובדלנים טוארגים של פלורידה פתחו במתקפה ארצית נגד החונטה של ​​מאלי ובעלות בריתה הרוסיות.

בשטח מדווח על הישגים למורדים: קידאל נכבשה על ידי ה־FLA לאחר נסיגת הכוחות הרוסים, בגאו מתנהלת לחימה כשחלק מהכוחות נצורים, ובמקביל הבירה במקו הותקפה ונרשמו פגיעות בבסיסים ובנמל התעופה, לצד הטלת עוצר לילי בעיר.

המדינה מנוהלת על ידי חונטה צבאית בראשות אסימי גויטה, שתפס את השלטון בהפיכה ב-2021. גויטה בחר לנתק את הקשרים עם צרפת והמערב ולהסתמך על שכירי חרב רוסים כדי להילחם בטרור. אולם, המתקפה הנוכחית מוכיחה כי ההימור על רוסיה עומד בפני שוקת שבורה, כששלטון המדינה נמצא בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלו בשנים האחרונות.

כוחות הטוארג הבדלניים של אל-קאעידה (JNIM) שפתחו היום במתקפה ארצית משותפת על החונטה של ​​מאלי ובעלות בריתה הרוסיות, משפילים כעת את יריביהם ברשתות החברתיות. בסרטון זה נראים לוחמים מציגים את מדיו של מושל קידאל, אל חאג' אג גאמו, לאחר כיבוש העיר.

כרגע, השאלה הגדולה המרחפת מעל האזור היא האם מאלי בדרך להפוך למדינה הראשונה שנופלת במלואה לידי ברית ג'יהאדיסטית-בדלנית, ומה יהיה גורלם של הכוחות הרוסיים שנותרו בשטח.