עשור וחצי לאחר חיסולו, בכיר ב-CIA סיפר כי מייסד אל-קאעידה, אוסאמה בן לאדן, שהיה הטרוריסט המבוקש ביותר בארצות הברית לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, נמלט מאפגניסטן כשהוא מחופש לאישה | הבכיר הוסיף וחשף כי לקח להם זמן להבין שהמתורגמן שעבד בפיקוד המרכז היה פעיל אל-קאעידה (העולם הערבי)
האינטרפול הוא ארגון משטרה בינלאומי שתפקידו לשתף פעולה במציאתם והבאתם לדין של פושעים במדינות השונות החברות בארגון | למרות הנחיצות בגוף חוצה יבשות שירדוף את העבריינים, פעמים שמדינות מפוקפקות עושות שימוש בעייתי בסמכות הרבה שניתנה להם, שלא לדבר על טעויות בזיהוי | הסיפורים הבאים ממחישים את זה יותר מכל (בעולם)
עובדות בבניין "הראל" בירושלים מספרות על חששם מאז היודע דבר מעצרו של איאד אבו סארה, שעבד במקום עד לפני כחודש, ונעצר על ידי השב"כ בחשד שתכנן לבצע פיגועים בישראל: "מנהלת המחוז הורתה לעובדות שלא לדבר על העניין" (בארץ)
הכירו את האויבים של החייל האמריקאי: אתם, ואל קעידה. במהלך מצגת שהוצגה לאחרונה לחיילים אמריקאים, נערכה השוואה בין הציבור החרדי ואנשי הטרור העולמי. בעקבות ביקורת רבה שנמתחה על המצגת, החליט צבא ארה"ב להסיר את הקטע המשווה בין חרדים ואנשי טרור, בנוסף הובהר כי המצגת נערכה על ידי אדם פרטי (חרדים, בעולם)