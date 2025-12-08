כיכר השבת
טורבנים ירוקים וגלימות ורודות: כך מנסה אל-קאעדה בסאהל לגייס צעירים | צפו

בגלימות ורודות, תופים ורובים, חמושי אל-קאעדה בסאהל פונים ללב הצעירים המקומיים | 60 חיילים נהרגו בטימבוקטו, והארגון ממשיך לכרסם באמון הציבור, תוך ניצול תרבות מקומית להפצת אימה והשפעה (חדשות בעולם)

אל-קאעדה בסאהל מגייס צעירים (צילום: רשתות ערביות)

אזור הסאהל במערב אפריקה, חווה גל חדש של אלימות מתואמת של שלוחת אל-קאעדה באזור. הארגון הגביר בשבועות האחרונים את מתקפותיו בצפון ובמרכז מאלי, וכן בבורקינה פאסו, ופגע בסדרת מתקנים צבאיים תוך חשיפת חולשות כוחות הביטחון של החונטה המקומית.

במתקפה דרמטית בטימבוקטו פתחו חמושי JNIM בהתקפות משולבות על עמדות צבאיות ובסיס חיל אוויר המאכלס שכירי חרב רוסים. לפחות 60 חיילי צבא מאלי (FAMa) נהרגו, והאירוע שיקף את חוסר הסימטריה ההולך וגובר בין המורדים למנגנוני הביטחון.

הארגון ממשיך לכרסם באמון הציבור, כחלק מאסטרטגיה רחבה של גיוס והרחבת פעילות במערב אפריקה.

אך לצד ההתקפות הקטלניות, JNIM וקבוצות קשורות משתמשות בדימויים "רכים" כדי לגייס צעירים מקהילות נוודים. סרטון חדש בן שתי דקות מציג חמושים יושבים תחת אוהל צהוב בהיר ומנוקד, לבושים בגלימות טוארג צבעוניות ורודות, כחולות וירוקות – ומחזיקים רובים בזמן שהם מנגנים תופים וקוראים ספרים.

המטרה ברורה: שילוב סמליות תרבותית עם מסרים מיליטנטיים, במטרה לצבוע את הלוחמים בקול תרבותי מוכר, להפחית התנגדות פסיכולוגית וליצור תחושת לגיטימציה בקרב הקהילה.

פקחי האו"ם מזהירים כי תעמולה מותאמת תרבותית כזו מתפשטת במהירות באינטרנט, ומתקיימת במקביל למאבק על השפעה בקהילות מנותקות מסמכות המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

