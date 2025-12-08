אל-קאעדה בסאהל מגייס צעירים ( צילום: רשתות ערביות )

אזור הסאהל במערב אפריקה, חווה גל חדש של אלימות מתואמת של שלוחת אל-קאעדה באזור. הארגון הגביר בשבועות האחרונים את מתקפותיו בצפון ובמרכז מאלי, וכן בבורקינה פאסו, ופגע בסדרת מתקנים צבאיים תוך חשיפת חולשות כוחות הביטחון של החונטה המקומית.