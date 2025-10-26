כמעט 15 שנה לאחר חיסולו, סוכן ה-CIA לשעבר ג'ון קיריאקו, סיפר כי מייסד אל-קאעידה, אוסאמה בן לאדן, שהיה הטרוריסט המבוקש ביותר בארצות הברית לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר 2001, נמלט מגבעות טורה בורה כשהוא מחופש לאישה.

בראיון לסוכנות הידיעות ההודית ה-ANI (אסיה ניוז אינטרנשיונל), קיריאקו, שהיה ב-CIA במשך 15 שנים והיה ראש פעולות הסיוע ללוחמה בטרור של ה-CIA בפקיסטן, סיפר גם שהם לא ידעו שהמתורגמן של מפקד הפיקוד המרכזי היה למעשה "פעיל אל-קאעידה שחדר לצבא ארה"ב".

לדבריו, "חיכינו יותר מחודש (אחרי הפלת מגדלי התאומים, ש.צ) לפני שהתחלנו להפציץ את אפגניסטן. ניסינו להיות מכוונים. ניסינו לא לתת לרגשות להעיב על שיקול הדעת שלנו. וחיכינו חודש עד שתהיה לנו התבססות ראויה באזור. ואז התחלנו לתקוף אתרים ידועים של אל-קאעידה".

קיריאקו חשף וסיפר: "לא ידענו שהמתרגם של מפקד הפיקוד המרכזי היה למעשה פעיל אל-קאעידה שחדר לצבא ארה"ב,.

כוחות המתנגדים לחות'ים תפסו אונייה איראנית עם נשק רב שהייתה בדרכה לארגון יוסי נכטיגל | 22.10.25

באותה תקופה, הצוות האמריקאי האמין כי מנהיג הטרור נלכד וניסה לנהל משא ומתן על כניעתו. "אמרנו לו לרדת מההר", אמר קיריאקו.

באמצעות המתרגם, בן לאדן ביקש עיכוב, בטענה שעליו לפנות נשים וילדים. "אתם יכולים לתת לנו עד עלות השחר? אנחנו רוצים לפנות את הנשים והילדים ואז נרד ולוותר", ציטט אותו קיריאקו.

המתרגם שכנע את מפקד פיקוד המרכז לאשר את העיכוב, - אך הבקשה התבררה כתחבולה. "מה שקרה בסופו של דבר הוא שבן לאדן התחפש לאישה ונמלט בחסות החשיכה בחלק האחורי של טנדר לתוך פקיסטן", הוסיף קיריאקו.

ארה"ב איתרה מאוחר יותר את אוסאמה בן לאדן באבוטאבאד, עיר בצפון פקיסטן, במאי 2011. הוא נהרג ב-2 במאי על ידי כוחות מיוחדים של ארצות הברית במהלך פשיטה על ביתו המבוצר.