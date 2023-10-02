לפי הדיווח באתר הצרפתי "ליברסיון" נשיא רוסיה ומנהיג המרד יבגני פריגוז'ין, מפקד כח וגנר, נפגשו מספר ימים לאחר המרד שכשל | היום, הקרמלין מודה באופן רשמי: הפגישה אכן התקיימה | כל הפרטים על המפגש הסודי (בעולם)
המרד של כח וגנר דוכא בהתערבות של בלארוס, ואחרי שורה של תנאים שלא נחשפו, מנהיג הכוח יבגני פריגוז'ין גלה לבלארוס | ציקי ברנדוין עם כל התשובות לשאלות החשובות על המרד הדרמטי | ויש גם משהו בנימה אישית (מגזין כיכר)
בהקלטה ראשונה שפרסם מאז ניסיון המרד שלו ושל צבא שכירי החרב שלו, יבגני פריגוז'ין מנסה להסביר את התנהלותו ומודה כי עד סוף השבוע הצבא הפרטי שלו יפורק | בהמשך טען: "ניסינו למנוע את השמדת כח וגנר - לא ניסינו לבצע מרד כלשהו" (חדשות בעולם)
מהסיוע לצבא הרוסי במלחמה המדשדשת באוקראינה ועד למרד הצבאי שהקפיץ את העולם וחשף את חולשתו של נשיא רוסיה ולדימר פוטין | כך התנהל המרד הצבאי של יבגני פריגוז'ין שאיים על שלטונו של פוטין ברוסיה והסתיים לפתע בהתקפלות ומעבר לבלארוס (חדשות)
יממה אחרי שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הכריז על כך שמתקפת הנגד מול רוסיה החלה, עימות פנימי נוסף מתגלע בצד הרוסי, כששר ההגנה דורש מהבעלים של קבוצת שכירי החרב 'כח וגנר' לחתום על מסמך שמכניס אותו תחת סמכותו | פריגוז'ין הודיע כי יסרב בתוקף (חדשות בעולם)
דו"ח חדש שנחשף מגלה כי יבגני פריגוז'ין, מי שמכונה השף של פוטין ומחזיק בצבא של שכירי חרב אכזרי מוביל שכירי חרב בעלי טקטיקות אכזריות במיוחד - בין היתר בתקופה האחרונה בקרב על העיר האסטרטגית באחמוט (בעולם)