17 שעות מתחת להריסות: הנערה ששרדה - וחזרה להיפרד מחבריה

מריה אלחנדרה סאנז, תלמידת תיכון בת 17 מוונצואלה, הייתה עם חבריה בלה גוואירה בזמן רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה ב־24 ביוני. לפי Reuters, היא וחבריה היו חלק מקבוצת ריקוד שהתכוננה לאירוע סיום הלימודים - רגע שהיה אמור להיות מלא התרגשות, חלומות ותוכניות לעתיד.

אבל בתוך שניות, החזרות הפכה לזירת אסון. הבניין שבו שהתה הקבוצה קרס, ומריה נלכדה מתחת להריסות. במשך 17 שעות היא שכבה כמעט בחושך מוחלט, בלי לדעת אם יצליחו להגיע אליה בזמן. ל

היא יצאה בחיים - ארבעה מחבריה לא שרדו

מריה חולצה מההריסות כשהיא בחיים וסובלת מפציעות קלות יחסית. אבל השמחה על הצלתה התערבבה מיד באובדן קשה: ארבעה מחבריה לקבוצה נהרגו באסון. בין ההרוגים היו גם חברים קרובים שלה, שהיו יחד איתה באותן חזרות לקראת סיום הלימודים.

בתמונות שפורסמו על ידי Reuters Connect נראית מריה משתתפת באזכרה לאחד מחבריה בכנסיית Maria Auxiliadora בקראקס, ימים לאחר שחולצה. בתמונה אחרת היא נראית כשהיא מקבלת נחמה לאחר הטקס. התמונות הללו אינן חופשיות לשימוש, אך הן מאשרות את ממדי הסיפור האנושי שמאחורי הדיווח.

“חברים שנשארו צעירים לנצח”

הסיפור של מריה הפך ב־Reuters לסמל לדור צעיר בוונצואלה שניסה להסתכל קדימה - ונפגע באחת מהטרגדיות הקשות ביותר שידעה המדינה בשנים האחרונות. חבריה תכננו לסיים לימודים, להמשיך לאוניברסיטה ולבנות לעצמם עתיד במדינה שנמצאת במשבר ממושך. רעידות האדמה קטעו את החלומות האלה ברגע אחד.

לפי Reuters, רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה ב־24 ביוני גבו עד כה יותר מ־4,300 קורבנות ופצעו יותר מ־16,000 בני אדם. אלפים נוספים נותרו ללא קורת גג, ומאות בניינים נפגעו או קרסו.

החילוץ שהתעכב - והכאב שנשאר

בכתבה של Reuters נטען כי חלק ממאמצי החילוץ התעכבו בגלל מחסור בציוד ובתגובה איטית של הרשויות. במקרה של מריה וחבריה, מתנדבים ואנשי חילוץ ניסו להגיע אל הלכודים, אך עבור חלק מהם זה כבר היה מאוחר מדי.

אחד האנשים שהגיעו לסייע הוא מהנדס אזרחי מתנדב מקולומביה, שהגיע עם ציוד חילוץ לאחר שנחשף לקריאות העזרה. לפי Reuters, הוא נסע לוונצואלה כדי לסייע בפעולות החילוץ בבניין שקרס.

ונצואלה עדיין מחפשת ניצולים - וגם תשובות

בעוד מריה מנסה להתמודד עם האובדן, ונצואלה כולה עדיין מתמודדת עם ממדי האסון. לפי Reuters, הרשויות דיווחו על יותר מ־4,333 הרוגים, 16,740 פצועים, כ־17 אלף מחוסרי בית ו־856 מבנים שנפגעו - מתוכם 190 קרסו או סבלו מכשל מבני חמור.

כעת, לצד מאמצי השיקום, עולות שאלות קשות על איכות הבנייה, מוכנות החירום והאיחור בהגעת סיוע לחלק מהאזורים שנפגעו. אבל עבור מריה, השאלות הגדולות מתנקזות לזיכרון אחד: חבורת תלמידים שחזרה למסיבת סיום - ומתוכה היא היחידה שיצאה כדי לספר.