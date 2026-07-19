בכירים בישראל מעריכים כי הסיכוי להסלמה גבר משמעותית, כאשר במערכת המדינית והביטחונית עוקבים בדריכות גבוהה אחר המהלכים המגיעים מצד ארצות הברית, כך לפי דיווח של הכתב ירון אברהם.

בנקודת הזמן הנוכחית קיימים סימני שאלה רבים המעידים על פוטנציאל נרחב לנפיצות באזור.

​גורם ישראלי בכיר התייחס למצב בשיחה עם אברהם ואמר: "אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים אבל דבר אחד הוא עובדה: טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן - תתממש".

לפי דיווחים נוספים, ארה"ב העבירה לישראל את המסר לפיו היא מתכננת עליית מדרגה במלחמה מול איראן לאחר מות החיילים האמריקניים בירדן.

במקביל לכך, לפי המידע המצוי בירושלים, שליחיו של הנשיא האמריקני ובראשם סטיב ויטקוף מנסים לבלום את מעגל ההסלמה הנוכחי במטרה לייצר בכל זאת תנאים לחזרה לשיח על הסכם.

​בדרג המדיני בישראל עודכנו במהלך השעות האחרונות כי לפי שעה אין אינדיקציה המצביעה על רצון איראני לבצע ירי ישיר לעבר שטח ישראל. ההערכה היא כי בטהרן מבינים היטב את המשמעות של צעד כזה ונמנעים ממנו בכוונה, אך הסטטוס הרגיש עלול להשתנות במהירות בשל התקרבות התקיפות האיראניות לישראל.

​בעקבות ההתפתחויות הללו מדגישים במערכת הביטחון כי הצבא נערך באופן מלא לכל התרחישים האפשריים.

אותו בכיר ישראלי הוסיף וציין כי "אנחנו נערכים לכל האפשרויות ובונים אופציות מבצעיות מיידיות ואסטרטגיות. אם האמריקאים יחליטו להסלים או לערב את ישראל, או לחילופין האיראנים יבצעו מהלך לא צפוי ולא חכם נגדנו - נהיה מוכנים".