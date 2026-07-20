נסחפו מול המצלמות: 30 דולפינים נקלעו למצוקה על החוף

הדולפינים שנתקעו על החוף - צילום: International Fund for Animal Welfare הדולפינים שנתקעו על החוף | צילום: צילום: International Fund for Animal Welfare 10 10 0:00 / 1:45

כ-30 דולפינים מסוג 'דולפין בקבוקי' נסחפו לחופי קייפ קוד שבמסצ'וסטס, במה שהוגדר כאירוע הגדול ביותר שתועד אי פעם של היסחפות המונית של המין באזור.

האירוע החל ב-13 ביולי, כאשר ארגון הקרן הבינלאומית לרווחת בעלי חיים (IFAW) קיבל דיווח על עשרות דולפינים שנסחפו לחוף באזור העיר וורוסטר. חלקם הצליחו לשוב לים עם הגאות, אך כמה מהם מתו לפני שהמחלצים הגיעו. למחרת התרחב האירוע, כאשר 19 דולפינים חיים אותרו בשלושה מוקדים שונים לאורך רצועת חוף באורך כ-14 קילומטרים. שניים מהדולפינים צוידו במשדרי לוויין, שאפשרו לעקוב אחריהם ולוודא שהקבוצות התאחדו מחדש ללהקה אחת של כ-22 דולפינים.

הדולפינים שנתקעו על החוף ( צילום: International Fund for Animal Welfare )

ב-IFAW הסבירו כי אזור וולפליט ואיסטהאם נחשב ל"מוקד עולמי לאירועי היסחפות המונית", בשל שינויי הגאות והשפל הקיצוניים והמים הרדודים האופייניים לאזור.

בארגון הזהירו את הציבור שלא לנסות להחזיר דולפינים לים בכוחות עצמם. "בדומה לאדם שנפגע בתאונת דרכים, דולפינים עלולים להיות פצועים ומותשים לאחר אירוע היסחפות, ולכן אסור לדחוף או לגרור אותם בחזרה למים. יש לשמור מרחק ולהזעיק צוותי חילוץ מקצועיים", נמסר מטעמם.