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מפגש מפחיד: האיש פתח את רכבו ונבהל ממה שראה | צפו

דוב שחור צעיר נכנס לטנדר של קבלן בקולורדו דרך חלון פתוח | בסופו של דבר הוא הצליח להבריח אותו בשלום (מעניין)

המפגש בין הקבלן לדוב בקולרדו
המפגש בין הקבלן לדוב בקולרדו| צילום: צילום: מתוך מצלמת אבטחה

בקולורדו נרשם בימים האחרונים מפגש יוצא דופן, לאחר שקבלן מקומי חזר לטנדר שלו וגילה דוב שחור צעיר שנכנס אל הרכב דרך חלון שנותר פתוח.

הקבלן לא איבד את עשתונותיו, נטל חתיכת קרש מהבגאז' והצליח להבריח באמצעותו את הדוב.

ברשות חיות הבר הסבירו כי דובים ניחנים בחוש ריח מפותח במיוחד, ולכן גם שאריות מזון או משקאות שנותרו ברכב עלולות למשוך אותם.

בעקבות האירוע קראו התושבים להקפיד לסגור חלונות ודלתות של כלי רכב ולא להשאיר בתוכם מזון או פריטים בעלי ריח, במיוחד באזורים הסמוכים ליערות שבהם דובים נפוצים.

סרטון ויראליבעלי חייםתקריתקולורדודובים

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