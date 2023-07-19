והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו משלבת בין שני קצוות - תפוחים מתקתקים ודג סלמון שאנו מכירים כמלוח. הפעם, הוא מקבל לתוכו את טעמם המסוכר והתוצר הסופי: מנה מיוחדת וטעימה בטירוף שתגרום לכם לחשוב מחוץ לקופסא (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו עם מתכון קליל וטעים, שתשמחו להגיש בראש השנה, בסעודה שלפני ואחרי יום כיפור או אפילו לאורחים בסוכה: סלמון טרי שמצוות לשילוב המנצח - פטריות וטריאקי, כשכל הטוב הזה מונח על מצע של אורז שסופג טעמים בצורה מופלאה. מנה שתתחסל תוך דקה על ידי גדולים וקטנים כאחד. אבל רגע, הכנתם? נהניתם? שימו לב! השנה החדשה שבפתח מביאה בכנפיה ריח של התחלות חדשות ואיתן החלטות חדשות. וההחלטה הטובה ביותר לפצוח בה היא המיחזור, אז את כל האריזות שהשתמשתם בהן להכנת הארוחה ניתן פשוט לזרוק לפח הכתום - פעולה פשוטה מצידכם שיכולה להפוך את העולם למקום נקי ובריא יותר למען הדורות הבאים. נסו את זה בבית (מתכונים, אוכל, כיכר TV, שיווקי)
דג הסלמון ידוע בסגולותיו הבריאותיות - הוא עשיר בחומצות שומן מסוג אומגה 3, מהווה מקור נהדר לחלבונים, עשיר בויטמין B ועוד ועוד, אבל עזבו את זה: הוא טעים וזמין. הנה מתכון לדג אפוי בציפוי פריך שמכינים בצ'יק צ'ק (מתכונים, אוכל)
שבתות החורף קצרות כל כך; זמן קצר אחרי סעודה שנייה משביעה עד להתפקע כבר צריכים לאכול סעודה שלישית! מי מסוגל להכניס משהו אחרי החמין? בכל זאת את לא מסוגלת להסתפק בשאריות סלטים, פרפקציוניסטית שכמותך. מעוניינת במשהו קליל, משודרג, טעים ושגם יכיל דג? כנסי, כנסי