כיכר השבת
ריקול לדג הפופולארי

יש לכם את הסלמון הזה במקפיא? למען הזהירות, תחזירו אותו - וזו הסיבה

חברת ויליגר הודיעה על 'ריקול' לדג סלמון בעקבות סימון לא תקין על אריזת המוצר | זו הסיבה שהחברה הורתה על החזרת המוצר (חדשות) 

חברת ויליגר תעשיות הודיעה היום על קריאה להחזרת מוצרי פילה סלמון קפוא - 'ריקול' - בעקבות אי-התאמה בסימון סוג הדג על האריזה.

לפי הודעת החברה, במהלך דגימה שנערכה על ידי שירות המזון במשרד הבריאות, התגלה כי נתחים מסוימים מסדרת "דלידג" אינם מסומנים בצורה מדויקת.

מדובר בנתחי פילה סלמון מצ'ילה קפואים עם תאריך אריזה 23.02.2025 ותאריך תפוגה 31.10.2026 (ברקוד 7290002345282), וכן בנתחי פילה סלמון נורבגי קפואים עם תאריך אריזה 23.12.2024 ותאריך תפוגה 31.08.2026 (ברקוד 7290000928241).

הפער מתבטא בכך שהאריזה מציינת "סלמון אטלנטי מזן Salar", בעוד שההרכב בפועל הוא דג אלתית כסופה מזן Oncorhynchus. למרות שהמוצרים בטוחים למאכל, הקריאה להחזרה נועדה למען זהירות.

צרכנים המחזיקים באחד מהמוצרים המצוינים מתבקשים לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 1800-50-40-50 או בדואר אלקטרוני בכתובת customers@em-neto.co.il על מנת לתאם החזרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר