ריקול לדג הפופולארי יש לכם את הסלמון הזה במקפיא? למען הזהירות, תחזירו אותו - וזו הסיבה חברת ויליגר הודיעה על 'ריקול' לדג סלמון בעקבות סימון לא תקין על אריזת המוצר | זו הסיבה שהחברה הורתה על החזרת המוצר (חדשות)