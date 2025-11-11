חברת ויליגר תעשיות הודיעה היום על קריאה להחזרת מוצרי פילה סלמון קפוא - 'ריקול' - בעקבות אי-התאמה בסימון סוג הדג על האריזה.
לפי הודעת החברה, במהלך דגימה שנערכה על ידי שירות המזון במשרד הבריאות, התגלה כי נתחים מסוימים מסדרת "דלידג" אינם מסומנים בצורה מדויקת.
מדובר בנתחי פילה סלמון מצ'ילה קפואים עם תאריך אריזה 23.02.2025 ותאריך תפוגה 31.10.2026 (ברקוד 7290002345282), וכן בנתחי פילה סלמון נורבגי קפואים עם תאריך אריזה 23.12.2024 ותאריך תפוגה 31.08.2026 (ברקוד 7290000928241).
הפער מתבטא בכך שהאריזה מציינת "סלמון אטלנטי מזן Salar", בעוד שההרכב בפועל הוא דג אלתית כסופה מזן Oncorhynchus. למרות שהמוצרים בטוחים למאכל, הקריאה להחזרה נועדה למען זהירות.
צרכנים המחזיקים באחד מהמוצרים המצוינים מתבקשים לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 1800-50-40-50 או בדואר אלקטרוני בכתובת customers@em-neto.co.il על מנת לתאם החזרה.
