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לא יצרו קשר

נעלמו בווינה: אם ובתה מישראל נעדרות מאז יום שישי

מלי וליאל יהלומי, אם ובתה, לא יצרו קשר עם משפחתן בישראל • שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | מעל 55 אלף ישראלים ביקרו באוסטריה בחודש האחרון (בעולם)

6תגובות
מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה (צילום: באדיבות השגרירות)

שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה היום (שלישי) קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי אזרחיות ישראליות שנותק עימן הקשר בווינה מאז יום שישי האחרון.

מדובר במלי וליאל יהלומי, אם ובתה, שלא יצרו קשר עם משפחתן בישראל במהלך הימים האחרונים.

על פי ההודעה שפרסמה השגרירות, על כל מידע חדש שמתקבל אודות שתי הנעדרות יש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

יצוין כי נכון לעכשיו אין מידע קונקרטי לגבי מקום הימצאן של השתיים.

האירוע מגיע בשיא עונת התיירות, כאשר לא מעט ישראלים טסים לאירופה בכלל ולאוסטריה בפרט. על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש האחרון בלבד הגיעו מעל 55 אלף ישראלים למדינה, מתוכם כ-42 אלף הגיעו לעיר הבירה ווינה.

הודעת השגרירות
נעדרתאוסטריהוינהמלי יהלומיליאל יהלומי

6 תגובות

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6
בע''ה שימצאו אותן בחיים כשהן בריאות בגופן ובנפשן ובכלל לא מודעות שדואגים להן. אמן
ירושלים
5
מכיר את מלי מצוין עבדה איתי בבנק ירושלים הגרוש שלה עשה לה המון בעיות הלואי שזה לא קשור אליו כי באתרים מסוים ראיתי שרשמו סיבות משפחתיות
אבי
4
שמות מלאים לתפילה בבקשה???
מישהו

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