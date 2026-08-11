נעלמו בווינה: אם ובתה מישראל נעדרות מאז יום שישי

שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה היום (שלישי) קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי אזרחיות ישראליות שנותק עימן הקשר בווינה מאז יום שישי האחרון.

מדובר במלי וליאל יהלומי, אם ובתה, שלא יצרו קשר עם משפחתן בישראל במהלך הימים האחרונים.

על פי ההודעה שפרסמה השגרירות, על כל מידע חדש שמתקבל אודות שתי הנעדרות יש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

יצוין כי נכון לעכשיו אין מידע קונקרטי לגבי מקום הימצאן של השתיים.

האירוע מגיע בשיא עונת התיירות, כאשר לא מעט ישראלים טסים לאירופה בכלל ולאוסטריה בפרט. על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש האחרון בלבד הגיעו מעל 55 אלף ישראלים למדינה, מתוכם כ-42 אלף הגיעו לעיר הבירה ווינה.