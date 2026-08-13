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"תפסיקו לקבוע מסקנות"

תעלומת היעלמות מלי וליאל בווינה | משפחת יהלומי מסרה עדות ותקפה: "אין בסיס לשלילת אירוע לאומני"

הדרמה סביב היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מגיעה לשיא: משפחתן של האם והבת מגיבה בחריפות לתדרוכי המשטרה וטוענת כי מופצים דיווחים מטעים כאילו נסיבות המקרה כבר פוענחו | המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים לחלוטין את טענות המשטרה ומדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני" (חדשות, בעולם)

11תגובות
מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה (צילום: באדיבות השגרירות)

משפחתן של מלי וליאל יהלומי שנעלמו בווינה מסרה הלילה (בין רביעי לחמישי) עדות מפורטת בפני חוקרי להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את כלל המידע והממצאים המצויים בידיה. כך נמסר בהודעה רשמית שפרסמה המשפחה בשעות הלילה.

בהודעה חריפה שפרסמה המשפחה, הם מתייחסים לפרסומים שהופצו אמש בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל. "משפחת יהלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים והפרסומים שהופצו בשעות האחרונות בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, אשר יוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות היעלמותן של מלי וליאל", נכתב בהודעה.

כזכור, אמש דווח על התפתחות דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה: מבדיקות המשטרה עולה אינדיקציה כי האם ובתה לא נחטפו, אלא ייתכן שעזבו את המקום מרצונן. על פי הממצאים, ימים ספורים לפני היעלמותן בוצעה מחיקה יזמית של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהן, ונבדק חשד כי הצטיידו מראש בסכום כסף גדול במזומן

על פי דברי המשפחה, חלק מהמידע שפורסם על ידי המשטרה לא הוצג בפניהם כלל, ובידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. "מידע זה הוצג גם בפני המשפחה מטעם גורמים רשמים במשטרת ישראל שהיו בקשר עם המשפחה", הובהר בהודעה.

המשפחה מפרטת כי לפי המידע שהועבר אליהם על ידי משטרת ישראל, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון נעשה ביום 3 לאוגוסט. נתון זה עומד בסתירה לדיווחים שפורסמו בתקשורת על הצטיידות במזומן רב.

"ככל שקיימים בידי משטרת ישראל נתונים ומסמכים המבססים את הטענות שפורסמו, המשפחה מבקשת כי הם יוצגו במסגרת החקירה וייבחנו מול המידע המצוי בידיה", נכתב בהודעה. המשפחה מדגישה כי בניגוד למה שפורסם על ידי דוברות המשטרה, "בשלב הנוכחי אין כל בסיס לשלילת האפשרות לאירוע פח״ע על רקע לאומני".

הודעת השגרירות

בהודעת המשפחה הודגש כי: "מלי וליאל יהלומי מנותקות קשר מאז ערב יום שישי, 7 באוגוסט. ניתוק הקשר חריג לחלוטין. לאורך הנסיעה הן שמרו על קשר עם המשפחה, שיתפו תמונות וחוויות, ואז נותק עמן הקשר".

המשפחה מסיימת את הודעתה בדרישה ברורה: "כל עוד מלי וליאל עדיין נעדרות, החיפוש חייב להימשך במלוא העוצמה". הדברים נאמרים על רקע הפרסומים שהופיעו אמש על אינדיקציות לפיהן השתיים עזבו את המקום מרצונן.

כזכור, המפכ"ל דני לוי כינס הערכת מצב מיוחדת שעסקה במאמצים לאיתור השתיים, והנחה להקצות את כלל המשאבים הנדרשים לטובת קידום החקירה. משטרת וינה מצידה מסרה כי בשלב זה אין אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית בפרשה.
נעדרחיפושיםאוסטריהוינהמלי יהלומיליאל יהלומי

11 תגובות

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6
לדעתי הם בהימלטות או גרוע מכול איבדעון עצמי המשפחה סותרת את עצמה בריאיונות אם הם משפחה קלאסית או גירושין אפוטרופוסים החזקה בילדה וכו מי שהבין הבין שבכ מוסד מעורב חזק ויודע שזה לא חטיפה ולהם אני מאמין כמו שהם ידעו איפה חמינאי נסראלה עניה וכו מקוה שהם חיות ויצאו לאורה ולצדק במשפט על זהותם ולא להישאר ב
אריאל חכ
איסה אפוטרופסות בראש שלך? הילדה לא קטינה, היא בת 23
נועה
5
איפה גרים מלי וליאל יהלומי
אברימי
מודיעין היא עובדת במטה בבנק ירושלים
יויו
מודיעין
נועה
הם גרים בעיר מודיעין שמם לתפילה מלי בת ציפורה וליאל בת מלי
נועם
4
להרבות בתפילה לשלומן בזכות חודש הרחמים נשמע בשורות טובות. אמן
אלמוני
שמם לתפילה מלי בת ציפורה וליאל בת מלי
נועם

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