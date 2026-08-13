משפחתן של מלי וליאל יהלומי שנעלמו בווינה מסרה הלילה (בין רביעי לחמישי) עדות מפורטת בפני חוקרי להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את כלל המידע והממצאים המצויים בידיה. כך נמסר בהודעה רשמית שפרסמה המשפחה בשעות הלילה.

בהודעה חריפה שפרסמה המשפחה, הם מתייחסים לפרסומים שהופצו אמש בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל. "משפחת יהלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים והפרסומים שהופצו בשעות האחרונות בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, אשר יוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות היעלמותן של מלי וליאל", נכתב בהודעה.

כזכור, אמש דווח על התפתחות דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה: מבדיקות המשטרה עולה אינדיקציה כי האם ובתה לא נחטפו, אלא ייתכן שעזבו את המקום מרצונן. על פי הממצאים, ימים ספורים לפני היעלמותן בוצעה מחיקה יזמית של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהן, ונבדק חשד כי הצטיידו מראש בסכום כסף גדול במזומן

על פי דברי המשפחה, חלק מהמידע שפורסם על ידי המשטרה לא הוצג בפניהם כלל, ובידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. "מידע זה הוצג גם בפני המשפחה מטעם גורמים רשמים במשטרת ישראל שהיו בקשר עם המשפחה", הובהר בהודעה.

המשפחה מפרטת כי לפי המידע שהועבר אליהם על ידי משטרת ישראל, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון נעשה ביום 3 לאוגוסט. נתון זה עומד בסתירה לדיווחים שפורסמו בתקשורת על הצטיידות במזומן רב.

"ככל שקיימים בידי משטרת ישראל נתונים ומסמכים המבססים את הטענות שפורסמו, המשפחה מבקשת כי הם יוצגו במסגרת החקירה וייבחנו מול המידע המצוי בידיה", נכתב בהודעה. המשפחה מדגישה כי בניגוד למה שפורסם על ידי דוברות המשטרה, "בשלב הנוכחי אין כל בסיס לשלילת האפשרות לאירוע פח״ע על רקע לאומני".