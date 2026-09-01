פיצוצים עזים באיראן: כוננות אמריקאית בישראל

תקיפות באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:39 תקיפות באיראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

שעות ספורות אחרי מטחי הטילים הבליסטיים לעבר הבסיסים האמריקאיים והדרמה הגדולה במרחב, מוושינגטון יוצאת המכה הקשה ביותר שמטלטלת את משטר האייתוללות ומציבה את האזור כולו על סף עימות כולל.

תקיפה באיראן באמצעות סירות מתאבדות ( צילום: צבא ארה"ב )

בנדר עבאס במוקד המתיחות

בנדר עבאס הפך בשבועות האחרונים למוקד פעילות צבאית אמריקאית אינטנסיבית. רק לפני ימים ספורים תקף צבא ארה"ב לראשונה בהיסטוריה יעדים בנמל באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים, כאשר כלי השיט מסוג Corsair תמרנו בדיוק כירורגי לתוך המתקן ופגעו ישירות בצוללת איראנית ובמתקני תחזוקה.

הנמל משמש כנקודת מוצא מרכזית לפעילות הימית של משמרות המהפכה, ובעיקר לניסיונות להפריע לשיט הבינלאומי במצר הורמוז. על פי הערכות צבאיות, הפגיעה ביכולות הלוגיסטיות של איראן באזור זה עשויה לשתק חלק ניכר מיכולתה להפעיל איומים ימיים.

ההתפתחויות המקבילות – הפיצוצים בבנדר עבאס והאזהרה האמריקאית – משדרות מסר ברור: האזור נמצא על סף נקודת רתיחה, וכל צעד נוסף עלול להוביל לתרחיש הסלמה שישנה את פני המערכה.