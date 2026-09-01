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המתיחות מסתמנת

פיצוצים עזים באיראן: כוננות אמריקאית בישראל

בעוד דיווחים דרמטיים מאיראן מעידים על שורת פיצוצי ענק שנשמעו באזור בנדר עבאס, שגרירות ארצות הברית בישראל יוצאת באזהרה חריגה ומעודכנת לאזרחיה על רקע חשש ממשי מהסלמה ביטחונית דרמטית שעלולה לטלטל את המזרח התיכון כולו ברגעים הקרובים (צבא וביטחון)

2תגובות
תקיפות באיראן
תקיפות באיראן (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

שעות ספורות אחרי מטחי הטילים הבליסטיים לעבר הבסיסים האמריקאיים והדרמה הגדולה במרחב, מוושינגטון יוצאת המכה הקשה ביותר שמטלטלת את משטר האייתוללות ומציבה את האזור כולו על סף עימות כולל.

על פי הודעה דרמטית שפרסם פיקוד המרכז של צבא (סנטקום) הערב (שלישי), הכוחות האמריקאיים החלו באופן רשמי לתקוף מטרות אסטרטגיות של משמרות המהפכה באדמת .

המהלך הצבאי הנרחב מגיע כתגובה ישירה לשורת ניסיונות חוזרים ונשנים מצד טהרן לפגוע בספינות מסחריות ובכוחות אמריקאיים המוצבים במרחב המפרץ.

במקביל לתקיפות, כלי תקשורת באיראן דיווחו על סדרת פיצוצים עזים ומרעישי עולמות שהושתתו על ערים מרכזיות ובסיסים, בהם בנדר עבאס, סיריק, קונראק והאי קשם

שגרירות ארה"ב מזהירה מפני הסלמה

במקביל לדיווחים מאיראן, פרסמה שגרירות ארצות הברית בישראל עדכון ביטחוני חריג המיועד לאזרחים האמריקאיים השוהים בארץ. בהודעה מוזהרים האזרחים מפני אפשרות ממשית להסלמה פתאומית ומתיחות ביטחונית חריפה שעשויה לדרוש היערכות מיוחדת.

האזהרה מגיעה על רקע סבב התקיפות האמריקניות הנמשכות באיראן, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב השלים לילה ה-12 ברציפות של תקיפות נרחבות במטרות איראניות. התקיפות כללו מתקני אחסון טילים, כלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית.

תקיפה באיראן באמצעות סירות מתאבדות (צילום: צבא ארה"ב)

בנדר עבאס במוקד המתיחות

בנדר עבאס הפך בשבועות האחרונים למוקד פעילות צבאית אמריקאית אינטנסיבית. רק לפני ימים ספורים תקף צבא ארה"ב לראשונה בהיסטוריה יעדים בנמל באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים, כאשר כלי השיט מסוג Corsair תמרנו בדיוק כירורגי לתוך המתקן ופגעו ישירות בצוללת איראנית ובמתקני תחזוקה.

הנמל משמש כנקודת מוצא מרכזית לפעילות הימית של משמרות המהפכה, ובעיקר לניסיונות להפריע לשיט הבינלאומי במצר הורמוז. על פי הערכות צבאיות, הפגיעה ביכולות הלוגיסטיות של איראן באזור זה עשויה לשתק חלק ניכר מיכולתה להפעיל איומים ימיים.

ההתפתחויות המקבילות – הפיצוצים בבנדר עבאס והאזהרה האמריקאית – משדרות מסר ברור: האזור נמצא על סף נקודת רתיחה, וכל צעד נוסף עלול להוביל לתרחיש הסלמה שישנה את פני המערכה.
ארה"באיראןהסלמהשגרירותפיצוציםעדכון ביטחוניבנדר עבאס

2 תגובות

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2
מחר טראמפ חותם איתם הסכם שלום.
חסוי
1
יאללה מלחמת גוג ומגטג
כמו שכתוב

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