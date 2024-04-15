בעוד דיווחים דרמטיים מאיראן מעידים על שורת פיצוצי ענק שנשמעו באזור בנדר עבאס, שגרירות ארצות הברית בישראל יוצאת באזהרה חריגה ומעודכנת לאזרחיה על רקע חשש ממשי מהסלמה ביטחונית דרמטית שעלולה לטלטל את המזרח התיכון כולו ברגעים הקרובים (צבא וביטחון)
על פי דיווחים בארצות הברית, ישראל מתכוונת לתקוף באיראן בשעות הקרובות ולכן נדחתה הפעולה שתכננה ישראל ברפיח | לשכת ראש הממשלה זימנה את ראשי האופוזיציה הציונית - מלבד ח"כ מיכאלי לשיחת עדכון דחופה | הפעולה שתוכננה ברפיח - בוטלה, ככל הנראה בשל המתקפה | לקראת שעות דרמטיות? (חדשות)