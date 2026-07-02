מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת ברצלונה, אוניברסיטת לייפציג ומכון מקס פלאנק לאנתרופולוגיה אבולוציונית מצביע על כך שג'ירפות עשויות להיות מסוגלות לבצע חישובים בסיסיים ולהבחין בכמויות.

במסגרת הניסוי הוצגו לארבע ג'ירפות מגן החיות של ברצלונה שני מכלים עם חתיכות גזר בכמויות שונות. לאחר שהמכלים כוסו, צפו הג'ירפות בחוקרים כשהם מוסיפים או גורעים חתיכות גזר מכל אחד מהם, ולאחר מכן התבקשו לבחור באחד המכלים.

במבחנים שבהם נוספו חתיכות גזר, בחרו הג'ירפות במכל שהכיל יותר מזון ב-68% מהמקרים – שיעור גבוה משמעותית מהסתברות אקראית. לאחר שהחוקרים שללו הסברים חלופיים, נמצא כי לפחות שתיים מהג'ירפות המשיכו לבחור באופן עקבי במכל העשיר יותר, מה שמרמז על שימוש בתהליכי חשיבה מורכבים יחסית.

לעומת זאת, כאשר חתיכות גזר נגרעו מהמכלים, ביצועי הג'ירפות לא היו טובים יותר מניחוש אקראי.

החוקרים מדגישים כי אין מדובר ביכולת מתמטית כמו אצל בני אדם, אלא בהבנה בסיסית של כמויות, המסייעת להן בקבלת החלטות.