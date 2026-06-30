זירת הפיגוע במונקו האוליגרך (בחליפה) והחשודים ( צילום: רשתות חברתיות )

הפיצוץ העז שהרעיד את שדרות ד'איטליה במונקו, סמוך לגבול עם צרפת, סימן את סיומה של תקופת השקט בנסיכות המוכרת כגן עדן לעשירי העולם. לפי דיווחי המשטרה וצילומי האבטחה, אדם חשוד נראה מניח תיק או חבילה בלובי של בניין מגורים ונמלט מהמקום רגעים ספורים לפני הפיצוץ.

בין הפצועים בפיגוע המטען נמצא ואדים ירמולייב, איש עסקים יהודי-אוקראיני בולט, ומי שנחשב לאחת הדמויות המרכזיות בשינוי פני העיר דניפרו. ירמולייב אינו רק אוליגרך מצליח, אלא גם מנהיג פעיל ומרכזי בקהילה היהודית של דניפרו, הידוע בתרומותיו הרבות ובפעילותו הפילנתרופית למען מוסדות יהודיים.

הזירה הקשה במונקו - צילום: רשתות חברתיות הזירה הקשה במונקו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05