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טרור בנסיכות:

האוליגרך והמנהיג היהודי נפצע אנושות לאחר פיצוץ מטען מסמרים במונקו

הנסיכות השלווה מונקו הוכתה בהלם לאחר שפיצוץ מכוון בבניין מגורים יוקרתי הותיר את איש העסקים יהודי ואת בני משפחתו פצועים קשה (חדשות בעולם)

זירת הפיגוע במונקו האוליגרך (בחליפה) והחשודים (צילום: רשתות חברתיות )

הפיצוץ העז שהרעיד את שדרות ד'איטליה במונקו, סמוך לגבול עם צרפת, סימן את סיומה של תקופת השקט בנסיכות המוכרת כגן עדן לעשירי העולם. לפי דיווחי המשטרה וצילומי האבטחה, אדם חשוד נראה מניח תיק או חבילה בלובי של בניין מגורים ונמלט מהמקום רגעים ספורים לפני הפיצוץ.

בין הפצועים ב המטען נמצא ואדים ירמולייב, איש עסקים יהודי-אוקראיני בולט, ומי שנחשב לאחת הדמויות המרכזיות בשינוי פני העיר דניפרו. ירמולייב אינו רק אוליגרך מצליח, אלא גם מנהיג פעיל ומרכזי בקהילה היהודית של דניפרו, הידוע בתרומותיו הרבות ובפעילותו הפילנתרופית למען מוסדות יהודיים.

הזירה הקשה במונקו
הזירה הקשה במונקו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התובע הכללי במונקו, סטפן תיבו, אישר כי מדובר בפיצוץ "מכוון". המטען הקטלני הכיל מסמרים וכדוריות עופרת, שנועדו לגרום לנזק מקסימלי לנפגעים. רמולייב ובת זוגו, בשנות ה-50 וה-60 לחייהם, פונו לבית החולים במצב אנוש כשנשקפת סכנה לחייהם. בנם בן ה-13 נפצע אף הוא באירוע, אך מצבו מוגדר פחות חמור.

כריסטוף מירמנד, השר המדיני של מונקו, הצהיר כי מדובר באירוע חסר תקדים: "זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, למיטב ידיעתי, שמעשה כזה מתרחש בנסיכות". למרות הגדרת האירוע כפיצוץ מכוון, הרשויות טרם קבעו מהו המניע המדויק ומדוע הבניין הספציפי היה יעד לתקיפה.

ירמולייב, המתגורר במונקו, עלה לכותרות בשנים האחרונות גם בשל סנקציות שהטילה עליו ממשלת אוקראינה בדצמבר 2023, לכאורה בשל פעילות עסקית הקשורה לתעשיית האלכוהול בקרים הכבושה על ידי רוסיה.

נכון לרגע זה, המחבל טרם נתפס וכוחות המשטרה של מונקו וצרפת משתפים פעולה בניסיון לאתר את העקבות שהותיר אחריו. הקהילה היהודית בדניפרו וברחבי העולם מתפללת לשלומו של המנהיג והפילנתרופ ושל בני משפחתו.

פיגועיהודיםמונקואוליגרכים
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