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בלב אירופה

חיסול בשידור חי: האמן שהעז לצחוק על פוטין נורה למוות בדם קר 

דרמה בלב פולין: סמיון סקרפצקי, האמן הרוסי שהפך לסיוט של הקרמלין, חוסל לאור יום בביאלה פודלסקה | האם מדובר ב"הוצאה להורג" מתוכננת של שירותי הביון הרוסיים? כל הפרטים על הרצח שמזעזע את היבשת (חדשות בעולם)

סמיון סקרפצקי מפגין נגד פוטין בשבוע שעבר (צילום: מסך)

סמיון סקרפצקי (44) היה אמן ואקטיביסט רוסי שנודע בביקורתו החריפה והסאטירית נגד ולדימיר פוטין. עבודותיו כללו קריקטורות וציורים שלעגו לנשיא , למנהיג צ'צ'ניה רמזאן קדירוב ואפילו ליוסיף סטלין.

בשנת 2021 הוא נאלץ להימלט מרוסיה מחשש לרדיפה פוליטית ומצא מקלט בפולין, שם חי עם משפחתו.

סקרפצקי לא הפסיק להביך את המשטר גם מהגלות. רק בשבוע שעבר הוא הופיע בהפגנה מול שגרירות רוסיה בברלין עם מיצג פרובוקטיבי: ציור המראה את סטלין "מאכיל" את פוטין התינוק, כשהוא קושר את דגל רוסיה למכנסיו.

במקרה אחר תועד כשהוא מטאטא את הרחוב עם דגל רוסיה ומשליך אותו לפח האשפה. פעולות אלו, המבזות את סמלי השלטון והמדינה, הפכו אותו למטרה בולטת בקמפיין הטרור המיוחס לקרמלין נגד מתנגדי משטר באירופה.

סמיון סקרפצקי מפגין נגד פוטין בשבוע שעבר
סמיון סקרפצקי מפגין נגד פוטין בשבוע שעבר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ביום שני בבוקר, סמוך למרכז העיר ביאלה פודלסקה (הקרובה לגבול בלארוס), ניגש אלמוני לסקרפצקי וירה בו מטווח קצר.

דובר המשטרה המקומית ציין כי "הכל מעיד על כך שהם תכננו להרוג אותו". עדי ראייה וכלי תקשורת בפולין תיארו את האירוע כבעל מאפיינים של "הוצאה להורג".

דיווחים ראשוניים הצביעו על כך שנעצר נהג מונית בלארוסי ליד הקונסוליה הבלארוסית בחשד שהסיע את המתנקשים, אך המשטרה טרם אישרה רשמית את זהות החשודים. החיסול מגיע על רקע אזהרות של משטרת ליטא על רשת רוצחים שכירים הקשורה לשירותים החשאיים של רוסיה, שפועלת ברחבי אירופה במטרה לחסל פעילי אופוזיציה ומתנגדי משטר.

נכון לעכשיו, המצוד אחר היורים נמשך, והרשויות בפולין העלו את רמת הכוננות באזור.

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