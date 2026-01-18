בני השבט המאשקו פירו עט על הבננות ( צילום: מסך )

במשך עשורים, כל מה שהיה לעולם מהמאשקו פירו היו צילומים מטושטשים שצולמו מרחוק בטלפונים ניידים. אך השבוע, חוקר השימור פול רוסולי שינה את פני ההיסטוריה כשחשף תיעוד ויזואלי יוצא דופן, "ראשון מסוגו בעולם", המציג את בני השבט בחדות מדהימה (HD).

התיעוד, שצולם באמצעות עדשות טלפוטו רבות עוצמה (800 מ"מ) כדי לא להפריע לבני השבט, תפס רגע כמעט סוריאליסטי: קבוצה של גברים מגיחה מתוך ענן של פרפרים על גדת נהר בדרום-מזרח פרו. בתחילה, המתח היה בשיאו; בני השבט הופיעו כשהם חמושים בקשתות וחצים, דרוכים לכל איום. "סרקתי כל כיוון ותהיתי מאיפה יגיע החץ," שחזר רוסולי את המפגש. אך האווירה השתנתה כאשר צוות המחקר השאיר עבורם סירה מלאה בבננות. בתיעוד נראים הלוחמים מניחים את נשקם, ואפילו פורצים בריקוד ובחיוכים – רגע אנושי נדיר של שבירת המחסום בין שתי ציוויליזציות.

בני השבט המאשקו-פירו שחי מייערות האמזונס ( צילום: מסך )

המאשקו פירו, המונים לפי ההערכות למעלה מ-750 בני אדם, פיתחו אורח חיים ייחודי המאפשר להם לשרוד בבידוד מוחלט. הם אינם בונים יישובי קבע, אלא מקימים בקתות זמניות על גדות הנהרות במהלך הקיץ כדי לאסוף ביצי צבים.

אחת התגליות המרתקות ביותר על אורח חייהם היא שיטת התקשורת שלהם: בני השבט נוהגים לשרוק בקול דק וגבוה המדמה את קולה של ציפור הטינאמו. השריקה משמשת כאות אזהרה עבור שכניהם משבט היינה; זהו הסימן שלהם לומר "אנחנו כאן, התרחקו", בזמן שהם יוצאים מהסבך לאסוף מזון.

ההחלטה של המאשקו פירו לחיות בבידוד אינה מקרית. היא נולדה מתוך טראומה היסטורית: בסוף המאה ה-19, בתקופת "בהלת הגומי", ברוני גומי פלשו לשטחם, רצחו ושעבדו אלפי ילידים. אלו ששרדו נמלטו אל מקורות הנהרות המרוחקים ביותר ונעלמו אל תוך היער.

כיום, הם מזהים את הפולשים המודרניים כורתי העצים לפי בגדיהם. בני השבט מכנים אותם "האנשים בכתום" (על שם הסרבלים שהם לובשים) כאשר הם חשים מאוימים, הם יורים חץ לאוויר; זהו המסר שלהם לעולם: "אל תתקדמו קדימה, לכו אחורה".

פול רוסולי הסביר כי הבחירה לפרסם את התיעוד הנדיר נבעה מהצורך לתת לשבט "נראות". לדבריו, בעולם המודרני, אם אתה לא נראה אתה לא קיים, ואם אתה לא קיים, לא ניתן להגן על זכויותיך. "המטרה היא להראות לעולם שהם שם, ואז פשוט להניח להם לנפשם," סיכם רוסולי.